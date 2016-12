Sport

Ratsutajad taas edukad

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. detsember 2016. 90 cm kõrguse parkuuriga sõidu võitis Luise Vevers Ruudiga. FOTO: erakogu Laupäeval toimusid Lääne regiooni Talvekarikas 2017 I etapp ja Paiküla takistussõit, kus tehti kokku 76 starti. Saarlastele kujunes päev edukaks, ratsaliidu arvestuses võeti 15 auhinnalisest kohast kümme.



Päeva alustati Paiküla takistussõiduga, mille esimese alana oli korraldatud „Taluapteek“ auhindadele 50–60 cm parkuur nii noortele hobustele kui ratsanikele kogemuste andmiseks. Parima tulemusega võitis sõidu Eeva-Helga Kupits hobusel Wild Beauty. Teiseks tulid Emeli Pikner ja Mon Ter, jättes kolmandaks napi kümnendiksekundiga Anna Liisi Laugi Wiktoorial.



Järgmisena võeti mõõtu ratsaliidu arvestuses peetavas Lääne regiooni Talvekarika etapis, kus madalamas parkuuris „Aadama Mesindustalu“ auhindadele oli nii avatud kui poniratsanike arvestus. Esimese klassi parimaks tuli Hiiumaa RSK-d esindav Eliise Kaups hobusel Royal Harri, teise koha saavutasid Jaagup Kallas ja Emperor Saare ratsaklubist ning kolmandad olid Vaike Reinmaa ja Lasse Märjamaa RSK-st.



Poniratsanike arvestuses võttis kaksikvõidu Saaremaa SRK sportlane Eeva Helga Kupits vastavalt Wild Beauty ja Volliga. Kolmandaks jäid klubikaaslane Danii Marii Sillamägi ja Red Rose.



Karikasarja teises, 90 cm kõrgustega sõidus „Bürootaevas“ auhindadele tehti lausa 27 starti ning autasustati seitset paremat. Selle parkuuri võidu jättis kodutalli Luise Vevers hobusel Ruudi, teiseks tuli parima harrastajana klubikaaslane Martina Rihkrand ratsul Ferdinand A. Kolmas koht läks Hiiumaa RSK võistlejale Eliise Kaupsile Royal Harriga.



Päeva lõpetas ratsaliiduväline „Ilusalong Fiore“ auhindadele 110 cm parkuur, milles viis kaksikvõidu mandrile Maris Suuster Tondi RSK-st hobustel Vilandro K ja Westlife. Kolmandaks jäid Luise Vevers ja Ruudi.



“Luise on sellel hooajal väga hästi arenenud ja tundub, et tulevikus on ta vähemalt kohalikel võistlustel väga kõva konkurent esikohtadele,“ arvas Saare Ratsakeskuse peremees Jaagup Kallas.



Ka päeva kõrgeimas sõidus oli ta parim saarlane, võttes kolmanda koha. “Kuigi tal oli kiireim aeg, siis üks eksimus rajal maksis esikoha,“ selgitas Kallas, lisades, et 110 cm parkuur korraldati nii, et kõrgemateks sõitudeks valmis olevad võistluspaarid saaksid omavahel mõõtu võtta ja suveks valmistuda.



Esimest korda Eestis



Kuna Lääne regiooni karikas on eelkõige mõeldud noortele, et koguda esimesi kogemusi kodule lähedal, hoitakse neis klassides takistuste kõrgused kuni 100 cm. “Esimene etapp sai tehtud madalamate takistustega, kuna paljud ei ole harjunud sisetingimustes sõitma. Ei tahtnud hobuseid kohe ära kohutada, sest on suur vahe, kas võistelda õues või sees,“ seletas Kallas.



Kohal oli palju osalejaid – Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa parimad. Põnevust jätkus karikasarja teise klassi 90 cm parkuuris lõpuni, kuna nii Luise kui Martina olid viimases soojenduses ja pinge oli lõpuni üleval – kes keda edestab.



Esimest korda Eesti ratsaspordi ajaloos oli rahvuslikul võistlusel kasutusel elektrooniline sekretariaadi tarkvarasüsteem, kus kohe jooksid tulemused internetti. “Meil oli ka tribüünile paigaldatud suur ekraan, see tegi võistluse põnevaks ja hästi jälgitavaks – tavaliselt pole aru saada, kes juhib või mitmendal kohal keegi parajasti on,“ kirjeldas Kallas, lisades, et selline asi teeb ratsaspordi just publiku jaoks atraktiivsemaks.



Esialgu on selline tarkvara kasutusel ainult ratsaliidu võistlustel. Lisaks on programmi kasutamiseks vaja pädevaid sekretäre. “Loodame, et tulevikus saab seda kõikidel võistlustel kasutada,“ sõnas ta.



