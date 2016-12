Sport

Kuulitõuke Eesti parim poiss on Riko Robi Tamtik

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 13. detsember 2016. Orissaare gümnaasiumi 11-aastane noormees Riko Robi Tamtik (pildil) võitis laupäeval Tartus toimunud “TV10 olümpiastarti” vabariiklikul etapil kuulitõuke nooremate poiste (kuni 12-aastased) arvestuses tulemusega 9.58 esikoha.



“Riko Robi põhiala on tegelikult korvpall ja samal päeval pidanuks ta mängima Eesti U14 korvpallimeistrivõistluste mängu. Kuid noormees valis seekord kooli esindamise “TV10 olümpiastardi” võistlustel,” ütles eile Meie Maale Riko Robi kehalise kasvatuse õpetaja Margo Rüütel.



“Eelmise aasta tulemusi vaadates tundus, et Riko Robi võib kuulitõukes finaali pääseda. Finaali sai ta viiendana, ületades seal isiklikku rekordit ühe meetri ja 19 sentimeetriga.”



“Mul suuri eesmärke ei ole ja teen sporti vaid huvi pärast,” lisas Riko Robi ise tagasihoidlikult.



Hästi võistlesid ka kaks Kuressaare gümnaasiumi poissi. Samuti 11-aastane Karl Berens läbis 60 meetri sprindidistantsi ajaga 8,68 ja sai sellega kolmanda koha.



Võitis Võrumaa poiss Reio Metsla 8,25-ga. Isikliku rekordi 5.09 püstitas vanemate poiste (12 ja vanemad) kaugushüppes 13-aastane Lauri Saart (KG), mis andis talle 62 hüppaja seas kuuenda koha. “Riko Robi põhiala on tegelikult korvpall ja samal päeval pidanuks ta mängima Eesti U14 korvpallimeistrivõistluste mängu. Kuid noormees valis seekord kooli esindamise “TV10 olümpiastardi” võistlustel,” ütles eile Meie Maale Riko Robi kehalise kasvatuse õpetaja Margo Rüütel.“Eelmise aasta tulemusi vaadates tundus, et Riko Robi võib kuulitõukes finaali pääseda. Finaali sai ta viiendana, ületades seal isiklikku rekordit ühe meetri ja 19 sentimeetriga.”“Mul suuri eesmärke ei ole ja teen sporti vaid huvi pärast,” lisas Riko Robi ise tagasihoidlikult.Hästi võistlesid ka kaks Kuressaare gümnaasiumi poissi. Samuti 11-aastane Karl Berens läbis 60 meetri sprindidistantsi ajaga 8,68 ja sai sellega kolmanda koha.Võitis Võrumaa poiss Reio Metsla 8,25-ga. Isikliku rekordi 5.09 püstitas vanemate poiste (12 ja vanemad) kaugushüppes 13-aastane Lauri Saart (KG), mis andis talle 62 hüppaja seas kuuenda koha.

Veel artikleid samast teemast »