Tammemaa aitas alistada liidri

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: MM Teisipäev, 13. detsember 2016. Timo Tammemaa (nr 12) koos meeskonnakaaslastega võitu tähistamas. Tabelijuht Montpellier on alistatud. Saarlasest võrkpallur Timo Tammemaa aitas laupäeva õhtul Prantsusmaa kõrgliigas mängival Toulouse’i Spacer’sil alistada kodusaalis peetud kohtumises liiga liidri Montpellier Volley UC meeskonna tulemusega (3:1), tuues oma meeskonnale ühe väljakul veedetud geimi jooksul koguni üheksa punkti, sealhulgas ühe pallingul.



Keskväljal end üha paremini tundev Tammemaa saadeti platsile alles neljandas geimis seetõttu, et ta oli hiljuti läbi põdenud kerge haiguspuhangu, kirjutab volley.ee. Toulouse’i meeskond näitas muljetavaldavat kindlust just geimilõppudes.



Avageim võideti 25:23, seejärel kaotati küll teine 21:25, kuid võideti maratongeimiks kujunenud kolmas 35:33. Ka neljas geim oli tasavägine, see kallutati enda kasuks 26:24.



Prantsusmaa kõrgliigas mängib kokku 12 meeskonda. Toulouse'i Spacer'si meeskond on võitnud kaheksast mängust viis (geimide suhe 18:13), sellega ollakse tabelis viiendal kohal. Eespool on viimase vooruga liidriks tõusnud Chaumont VB 52 (18 punkti), kellele järgnevad Montpellier Volley UC (16), Tours Volley-Ball (15) ja Paris Volley (15).

