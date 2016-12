Sport

Näljased BC Hundid jahivad võidupunkte

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 12. detsember 2016. “Hundid” usuvad, et hooaja edasine kulg võiks olla meeskonnale edukam, eriti kui kõik saavad rivis olla. Tänavusel hooajal on tugevuselt Eesti teises korvpalliliigas (Saku I liiga) mängival Kuressaare BC Hundid/ASSA Abloyl olnud nii ebaõnne, häid hetki kui ka langusi. Hetkel on suure küsimärgi all see, kas play-off muutub reaalseks või mitte.



On väga tõenäoline, et saar-laste esindusmeeskonnal tuleb sootuks võidelda Saku I liigasse püsimajäämise eest. See tähendaks 12 meeskonna konkurentsis eeskätt kohti 9.–10. Halvemal juhu, kui jäädakse 11.–12. kohale, tuleks üleminekuturniiril edestada Saku II liiga kaht paremat.



Kuid ärgem tõtakem sündmustest ette. Ees on esiti neli põhiturniiri mängu ning seejärel alles vahegrupiturniir, kus kahe parema hulka jõudes terendaks pääs kaheksa hulka, ühtlasi pilet play-offi. Lootust veel kindlasti on. Tuleb võtta mäng korraga, pole teist teed.



“Paanikat ei ole, aga hõisata ka midagi pole,” sõnas meeskonna liidreid Raigo Sooär. “Meil oli jõululauas äsja just väike arutelu, kuidas asjaga edasi minna ja me pole kindlasti püssi põõsasse visanud. Võitleme edasi.”



Praegu on BC Huntidel tabelis üks võit ja viis kaotust. See annab A-alagrupis eelviimase ehk viienda koha, seljataga on Ambla SK ühe võidu ja kuue kaotusega. Eespool on kolme võidu ja kolme kaotusega G4S Noorteliiga II ja VASAR (endine Balteco). Näiteks viimasega pole Hundid veel tänavu kohtunud.

Saku I liiga koosseisu kahandati korvpalliliidu poolt mulluse 14 pealt 12-le. See on ka kindlasti muutnud olukorda, nii ka taset tugevamaks.



Senine hooaeg linnulennult



Hooaeg algas Saaremaa kossutiimi jaoks kolme järjestikuse kaotusega. Esmalt jäädi võõrsil alla mullusele pronksile BC Tartule 72:79. Valusad numbrid, kuna poolajal juhiti 50:36...



Seejärel tunnistati kodus Tiit Soku juhendatava Betoonimester/Tskk/SK Nord (mullune hõbe) paremust 56:77 ning siis võõrsil G4S Noorteliiga II tugevust 61:99. Seis paistis halb.



Õnneks suudeti neljandas voorus avada kodus võiduarve, kui Heino Rebase juhendatav Ambla SK alistus 87:83. Vastast sunniti tegema 28 pallikaotust. Margo Liivand tõi 25 silma, Raigo Sooär lisas 15 pt+11 lp, Andri Väljaots 15+5 lp+3 rs+5 vl.



Kahjuks järgnes võidukale partiile kaotus kodus BC Tartule 73:76 . Külalised “heade mõtete linnast” ladusid võiduks vajaliku vundamendi teisel veerandil, võites selle 27:13. Kuid lõpp läks päris põnevaks. Kerr Kriisa tabas koos lõpisureeniga tartlaste kasuks kolmese...



Noortekoondise mängijad Märt Rosenthal ja Robin Kivi tõid Tartule kokku 40 punkti, meile Egert Väinaste 18 pt+9 lp, Margo Liivand 16+10 lp.



Viimases senipeetud kohtumises jäid “hundid” Tallinnas alla Betoonimestrile 63:86. Juba poolajaks oldi 21-ga taga – 33:54 (Andri Väljaotsalt parimana 18 pt).



“Kui meil kõik on rivis, võime pea kõigiga hästi ja võidule mängida, mida näitasid ka mängud tugeva Tartuga. Lõpus pani väike Kriisa ära, au noorele poisile, aga oleks võinud ka teistpidi minna...” selgitas Sooär.



Kuidas edasi, milliste lootustega?



Selle aasta sees kohtuvad Hundid veel 16. detsembril Tallinnas VASAR-aga. Jaanuaris on ees kolm viimast alagrupimängu: kodus G4S Noorteliiga II, võõrsil Ambla SK ja kodus VASAR-aga. Kõik väga olulised mängud, millest ka lootus mitu skalpi saada.



Raigo Sooär tähendab: “Saku I liiga tase on tänavu nii ühtlane, et kindel ei saa milleski olla. Eks hooaja algul on meile kaotusi tulnud nii puudujääkide tõttu komplekteerituses kui ilmselt ka treenerivahetuse tõttu (Marko Oolu asendas Andres Lehesalu).



Ka on vajanud uus keskmängija (Reigo Lass) kohanemisaega, samuti on meil positsioon nelja peal Egert Väinaste sisuliselt vahetuseta. Talle tuleb puhkust anda madalama positsiooniga mängijatel. Nii et probleeme on.”



Nagu juba eespool öeldud, lootusetuks ei tasu olukorda kuidagi pidada. “Ma näen esiteks lootust jaanuari lõpuks tabeliseisu parandada. Ja kui me jääme alumisse vahegruppi – kus ennegi on mängitud –, siis seal on meil kindlasti uus lootus ülespoole tõusta.”



Kui enne oli juttu komplekteeritusest, siis üks mängija, kes ka hooaja algul registreeriti, on Andre Pärna vend Margo Pärn. “Tema aga pidi elukorralduslikel põhjustel liikuma Tartu poole ja mängib hoopis SK Torma eest, mis on igati arusaadav. Tema asemele me uut meest ei leidnud.”



Ka Sooär ise pole kõigil mängudel olnud (nt G4S Noorteliiga II vastu). Saarlased ei saa tavaliselt osaleda treeningutel Tallinnas ja vastupidi. “Kui esimesel mängul olin, tundsin end ausalt öeldes päris võõrkehana,” nentis Sooär. Tallinnas Audenteses käib “huntide” trennis regulaarselt 6–10 meest.



Lõpetuseks kuldsed sõnad



BC Huntide mängijad on vanuses 27–37-aastat. Sooär tunnistab: “Siim Pildrel on vigastus ja see hooaeg jääb vist päris vahele. Aga nooremad on visad tulema, kuigi nüüd töö käib ja taas on tulemas ka aastalõpu noorte talendilaager, millega ise seotud olen.



Ausalt öeldes ootan juba mitu aastat, et tuleks ometi mõni pikk hea mängija, et saaksin ise rahuliku südamega ketsid varna riputada. Loovutaks oma koha hea meelega. Samas olen halvemal juhul valmis veel mitu hooaega mängima – olen ka sellega arvestanud.”



Sooär lõpetab: “Noored mehed miskipärast ei kesta... Aga sellel on ka põhjus. Keha ja vaim peavad koormuse ja trenni jaoks valmis olema.”



BC Huntide individuaalset statistikat



Margo Liivand (31 min) 13,4 pt + 6,8 lp + 1 rs

Raigo Sooär (24) 11 pt + 11 lp

Mirjo Koit (26) 10,5 pt + 2 lp

Egert Väinaste (26) 10,2 pt + 5,6 lp

Andri Väljaots (29) 10,2 pt + 4,2 lp + 3,2 rs

Urmas Oja (20) 5,6 pt + 2,2 lp + 1,2 rs

Reigo Lass (20) 5,4 pt + 5,4 lp + 1 rs

Kristo Teder (21) 5,2 pt + 3,7 lp + 0,7 rs

Taavi Tõnus (23) 5 pt + 2,8 lp + 2 rs



Indrek Õunpuu, Indrek-Jörgen Attim, Jonas Põlluveer, Andres Lehesalu ja Tauno Selberg on vähem mänginud.



***





Saku I liiga võistlussüsteem



Saku I liigas osaleb hooajal 2016/2017 kaksteist meeskonda, kes on jagatud kahte kuueliikmelisse alagruppi.



Alagrupis mängitakse kaks korda läbi (kodus-võõrsil). Alagrupi kolm paremat jätkavad ülemises vahegrupis (vahegrupp C), alagruppide 4.-6. koha meeskonnad jätkavad alumises vahegrupis (vahegrupp D).



Vahegrupis mängitakse uuesti kaks korda läbi (kodus-võõrsil), kusjuures alagrupist võetakse omavahelised mängud kaasa. Play-off’i pääsevad kuus meeskonda C-vahegrupist ning kaks paremat D-vahegrupist – ehk siis kokku kaheksa paremat 12st.



Veerandfinaalid mängitakse kahe võiduni, paaride võitjad pääsevad Final4-i. Finaalturniiril mängitakse reedel poolfinaalid ning laupäeval pronks ja finaal.

Meeste Saku I liiga võitja saab õiguse mängida üleminekumänge Alexela KML-s viimase koha saanud meeskonnaga.



