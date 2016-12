Sport

Siim Põlluäär on Crdit 24 Meistriliiga edukaim

Autor: MM Esmaspäev, 12. detsember 2016. Võrkpalli Credit24 Meistriliiga tipp on äärmiselt tihe. Juhivad BIGBANK Tartu ja Tallinna Selver 29 punktiga, ühe punktiga jääb maha Pärnu Võrkpalliklubi. Viies on 14 meeskonna konkurentsis Rakvere Võrkpalliklubi.



Pingerea 16. on samuti Rakveres mängiv Kevin Saar 131 punktiga, 39. kohal on Hindrek Pulk (Pärnu) 90 p, 52. kohal Siim Ennemuist (Selver) 74 p (sh 27 blokki), 56. Karli Allik (Selver) 70 p ja 68. Mihkel Tanila (Selver) 51 p (17 bl). Individuaalselt on kerkinud resultatiivseimaks mängijaks saarlane Siim Põlluäär (Rakvere, pildil), kel 11 mänguga on kirjas 219 punkti (keskmiselt seega 19,9 pt).Jelgava vastu kogus Põlluäär 31, Pärnu vastu 30 punkti, viimati TTÜ vastu 19 pt.Pingerea 16. on samuti Rakveres mängiv Kevin Saar 131 punktiga, 39. kohal on Hindrek Pulk (Pärnu) 90 p, 52. kohal Siim Ennemuist (Selver) 74 p (sh 27 blokki), 56. Karli Allik (Selver) 70 p ja 68. Mihkel Tanila (Selver) 51 p (17 bl).

