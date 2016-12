Sport

Saarlastele kolm klassivõitu

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Laupäeval sõidetud Kihelkonna rahvaralli tõi starti koguni 92 ekipaaži. Saarlastest saavutasid klassivõidu rallipaarid Robert Virves – Gert Virves (Opel Astra, klass Sport), Marin Aarn – Eliise Nõmm (Honda Civic, naised) ja Karmo Salong – Rain Altmäe (Honda Civic, 2WD-S). Võisteldi üheksas masinaklassis.



Rahvarallisid oli tänavu Eestis kavas kolm. Kaks neist sõideti septembris ja oktoobris vastavalt Tapal ja Varbolas, nüüd siis Saaremaal Kihelkonnal. Rallisõitjatel ja -korraldajatel olid laupäeval käed-jalad tööd täis – hommikul kl 9.45 lähetati Kihelkonnal rahvaralli rajale esimene ekipaaž ja samal päeval kl 19.14 saabus viimane auto viimase katse finišisse.



“Kuna tegemist on eelkõige hobiharrastusega, siis rahvarallid ongi pigem ühepäevaüritused, kuigi, jah, Saaremaal 92 autoga neli katset sõita oli paras katsumus. Kokku sõideti neli kiiruskatset, mille kogupikkus oli 25–30 km,” ütles Meie Maale võistluste juht, Kurtnast pärist Aivo Rahu, kes on endale Saaremaalt naise leidnud. “Autosid tuunitakse küll, aga nad peavad jääma tehaseseadesse.”



“Jah, meil oli tööd parasjagu. Rõõmu teeb see, et saarlasi oli stardis päris palju. Arvan, et neid oli 15–20% kogu startijate hulgast,” arvas rahvaralli korralduse eest vastutanud MTÜ SK Saaremaa Tehnikaspordi klubi juht Avo Reimal.



