Timo Eichfuss tunneb taas elus end

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Selleks hooajaks Andres Sõbra käe alla Rakverre kolinud muhulane Timo Eichfuss on pärast pikka aega vaevanud põlvetraumat taas rivis ja teeb paiguti väga häid mänge.



Selge on see, et Rakvere Tarva/Palmse Metalli ridades on tal mänguaega, vabadust, vastutust ja ka ootusi skoorile rohkem kui oli Tartus. Samas usutavasti ei ütleks ka vigastuste ja mängijapõua käes vireleva Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe hetkel ära “Muhu raketi” teenetest. Kuid Eichfuss on naha ja karvadega sel hooajal Tarva mees.



Laupäeval kaotas Tarvas kodus tabeli kolmandale AVIS Raplale 61:81. Rapla lihtsalt on sel aastal parem meeskond. Eichfuss kogus ligi 30 minutiga 14 pt ja 5 lp (visked 10st 6).



Tarva seis ei ole kiita. Meeskonnal on tabelis kolm võitu ja seitse kaotust, mis annab vaid seitsmenda koha. Samas, ühe vähempeetud mängu juures on lähikonkurendid Pärnu Sadam ja Valga/Valka Maks&Moorits vaid kahe punkti kaugusel.



Jõulu all vaid kolm mängu



Eichfussi hooaja keskmised on 30 minutit, 13,6 pt, 6,4 lp ja 1,2 rs. Tabavus: kahepunktivisked 57,4 %, kolmesed 33 %, vabavisked 61 %. Oma ainsas tänavuses karikamängus kogus Eichfuss aga 28 pt ja 5 lauda.



Varem pole Eichfuss KMLis numbriliselt nii tõhusat hooaega teinud.



Balti liigas (Triobet BBL) on Tarva saldo kurvavõitu – üks võit ja viis kaotust. Number 9, Eichfuss on toonud Tarva kasuks 28 minutiga 9,8 pt, 4,7 lp ja 2 rs.

Detsembrikuu ainsas Alexela meistriliiga mängus kohtub Tarvas 9. Detsembril Pärnuga.



Triobet BBLis on ees mängud 7. detsembril võõrsil TTÜ KK-ga ning 14. detsembril kodus Läti valitseva meistri BK Valmiera/ORDO-ga.



