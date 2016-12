Sport

Mihkel Räime koduklubi sai Pro Continental litsentsi

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Kuigi Mihkel Räime (pildil) koduklubi Cycling Academy Pro Continental tasemele tõusmisest kirjutati juba varasügisel, tuli ametlik kinnitus Rahvusvaheliselt Jalgratta Liidult alles novembri lõpupoole.



Iisraelis registreeritud meeskond nägi ilmavalgust 2015. aastal, mis tähendab, et tiimi tõus on olnud väga kiire. Märkimisväärset rolli on eduloos mänginud ka suurepärase hooaja teinud Eesti meister Mihkel Räim.



Kui alguses oli Cycling Academy koosseis enamjaolt Iisraeli ratturite päralt, siis järgmiseks hooajaks on sõlmitud lepingud sportlastega kaheksast erinevast riigist, vahendas Spordipartner.ee.



