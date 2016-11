Sport

Koolisõidus võeti kõigis sõitudes kaksikvõit

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 29. november 2016. Vasakult Helina Täht (5.), Sandra Soomre (3.), kaksikvõidu võtnud Maria Vanatoa hobusega Cumberra ja Luise Vevers (6.). FOTO: Elise-Maria Trei Laupäeval toimus Saare Ratsakeskuses “Eggersmann Eesti koolisõit 2016“, kus tehti kokku 37 starti. Imetabaseks tegi selle võistluse asjaolu, et kaks ratsanikku võtsid kolme sõidu peale, üks kahes skeemis ja teine ühes, kaksikvõidu.



Päeva jooksul võeti omavahel mõõtu kolmes skeemis, kus esimene oli heaks harjutuseks noortele hobustele või ratsanikele. Sammu-traavi skeemis “ST2“ tuli noorte esimest korda võistlevate hobustega kaksikvõidule Seeder Horses OÜ ratsastaja Sandra Hints. Kokku astus ta võistlustulle neljal ratsul.



Parima tulemuse esimeses skeemis saavutas ta 68,53% hobusel Jerry Red von Seeder ja 67,65% ratsul Fernando von Seeder. Kolmandaks jäid Kaie Kallus ja Lord Leo 67,06%.



Teises sõidus “ABC2“ tuli juba ka galopi elemente esitada ja seal võttis samuti kaksikvõidu kogenud koolisõitja Maria Vanatoa, kes töötab ja võistleb Muhus Tihuse ratsatalu hobustega. Eesti hobusel Armas sai ta tulemuseks kõrged 69,21% ja teiseks jäänud tori hobusega Cumberra 68,16%. Kolmanda koha saavutasid Sandra Hints ja Hiona B 67,63%.



Tihe konkurents



Põhisõidus “A21“ skeemis läks aga eriti tuliseks võistluseks, sest teise ja kolmanda koha jagamisel tuli võtta kasutusele n-ö plaan B. Ka siin läksid esimesed kaks kohta Maria Vanatoale. Sel korral oli ratsutaja sõnul Armas natuke väsinud ning jäi Cumberrale veidi alla, kes saavutas 68%.



Nii Vanatoa Armasega kui Sandra Soomre eesti tõugu täkul Raket saavutasid aga 66%. Sel puhul vaadatakse skeemis harjutuste kõrval üldhindeid ehk ratsaniku istakut, juhtimisvõtteid ja hobuse liikumist ning nendes saavutatud hindeid. Kuna Vanatoal oli selles osas pool punkti kõrgem tulemus, sai ta seega teise koha jättes Soomre kolmandaks.



Maria Vanatoa on Armasega treeninud pool aastat ja Cumberraga saab tal veebruaris aasta täis. Siiski on ta nende noorte ratsudega osalenud juba mitmetel koolisõiduvõistlustel mandril. Ta pidas oluliseks, et päev sujus ja püsis ajakavas ning plats oli tasemel hooldusega – pinnas polnud kuskilt kõva.

“Esimene skeem läks mõlemaga planeeritult väga hästi, aga Armas oli teise sõidu ajaks natuke väsinud,“ sõnas ta, lisades, et Cumberra tegi põhisõidus siiani parima soorituse.



Kuna Muhus treenides on siiski kõige mugavam ja kiirem tulla just Saaremaale võistlema, siis sooviks ta kindlasti näha maakonnas rohkem võimalusi end ja hobuseid proovile panna. “Kindlasti sooviksin skeeme rohkem ja ka lisaks raskemal tasemel.“



Sandra Hints tuli võistlustele kohale lausa nelja hobusega neile noortele esimest kogemust pakkuma, jäädes päevaga väga rahule.



Seeder Horses OÜ perenaine Raili Pillmann arvas, et koolisõiduvõistlusi võiks saarel tihedamalt toimuda. “Olen koos tüdrukutega kahe käega poolt, et koolisõiduvõistlusi tihedamalt peetaks. Oleme alati valmis ka ettevalmistustöödes appi tulema,“ kinnitas naine. “Kui sul on võimalus kodus noore hobusega võistelda, on see suurepärane, eriti talvel.“



Samas jäi ta nõutuks, et kuna Saaremaal on väga palju kvaliteetseid eesti hobuseid, miks neid nii vähe välja oli tulnud. “Põhisõidus olid ju teisel ja kolmandal kohal kaks eesti hobust,“ tõi Pillmann välja.



Teisalt nentis naine, et kui protokollidest vaadata, siis võibolla need, kes parkuurides on edukamad olnud, ei olnud seda skeemis. “Tähest tähte polegi nii lihtne sõita,“ lisas ta. “Ootame pikisilmi järgmist võistlust. Kihvt ongi see, et osavõtjaid oli nii Saaremaalt, Muhust kui Hiiumaalt.“



Populaarsust kogumas



Saare Ratsatalu peremees Jaagup Kallas oli võistluspäevaga väga rahul. “Võistlejaid oli nii palju, et väga palju rohkem poleks mahtunudki. Lootsime, et kui 30 tuleb, on väga hästi, aga tuli lausa 37 ja oleme sellega ülirahul,“ ütles Kallas võistluse kohta, kus esimese stardi algust tuli osalejate rohkuse tõttu lausa varasemaks muuta.



Põhiliselt on Saaremaal juba aastaid takistussõidu võistluste korraldamisele rõhku pandud ja n-ö uuemal ajal on see alles teine koolisõidu võistlus. “Koolisõit on oluline, sest sellest saab kõik alguse. Takistussõit ei koosne ainult hüppamisest. Hüpe oleneb, kuidas sa kurvi läbid, seljas istud ja hobuse takistusele juhid ning hüpe on see, kus sa ei muuda enam midagi,“ selgitas Kallas, lisades, et koolisõidu harjutamine annab takistussõidule palju juurde.



Tähtis polegi see, kui rasked on skeemi elemendid, vaid kui täpselt ja õigesti seda sooritatakse. Nii palju on hinnata: istak, juhtimisvõtted, raja läbimise täpsus, hobuse otsesus sirgetel, õige paine kumeral trajektooril ja korrektne üleminek erinevale liikumisele.



“Hetkel on koolisõit Saaremaal lapsekingades ja arenguruumi on tegelikult kõvasti,“ nentis Kallas, lisades, et suvel on plaanis samuti koolisõiduvõistlust korraldada. “Sellele tuleb rõhku panna, et saada ka muudel aladel veel paremaid tulemusi.“



Enne võistlust kasutas 18 ratsanikku ka võimalust võistluste peakohtuniku Ellen Vatseli treeningus osaleda, et oma sooritust veelgi lihvida.



Kallas tõdes, et Seeder Horses OÜ on Saaremaal ainus, kus on eraldi spetsiaalsed koolisõidu ja takistussõidu suunalised hobused. Teised osalevad võistlustel sellise loomaga, kes neil parajasti võtta on. “Maria Vanatoa käib ka mandril koolisõiduvõistlustel, aga enamiku võistlejate jaoks oli see alles teine koolisõidu võistlus,“ lisas ta.



Järgmisel aastal sooviks mitmed sportlased ja hobuseomanikud näha enam koolisõidu võistlusi ning ka meistrivõistlusi sellel alal ja loodetakse, et maakonnas saab juba mitmel alal end ratsudega proovile panna ning koolisõidus ka meistrivõistlused maha pidada. Päeva jooksul võeti omavahel mõõtu kolmes skeemis, kus esimene oli heaks harjutuseks noortele hobustele või ratsanikele. Sammu-traavi skeemis “ST2“ tuli noorte esimest korda võistlevate hobustega kaksikvõidule Seeder Horses OÜ ratsastaja Sandra Hints. Kokku astus ta võistlustulle neljal ratsul.Parima tulemuse esimeses skeemis saavutas ta 68,53% hobusel Jerry Red von Seeder ja 67,65% ratsul Fernando von Seeder. Kolmandaks jäid Kaie Kallus ja Lord Leo 67,06%.Teises sõidus “ABC2“ tuli juba ka galopi elemente esitada ja seal võttis samuti kaksikvõidu kogenud koolisõitja Maria Vanatoa, kes töötab ja võistleb Muhus Tihuse ratsatalu hobustega. Eesti hobusel Armas sai ta tulemuseks kõrged 69,21% ja teiseks jäänud tori hobusega Cumberra 68,16%. Kolmanda koha saavutasid Sandra Hints ja Hiona B 67,63%.Põhisõidus “A21“ skeemis läks aga eriti tuliseks võistluseks, sest teise ja kolmanda koha jagamisel tuli võtta kasutusele n-ö plaan B. Ka siin läksid esimesed kaks kohta Maria Vanatoale. Sel korral oli ratsutaja sõnul Armas natuke väsinud ning jäi Cumberrale veidi alla, kes saavutas 68%.Nii Vanatoa Armasega kui Sandra Soomre eesti tõugu täkul Raket saavutasid aga 66%. Sel puhul vaadatakse skeemis harjutuste kõrval üldhindeid ehk ratsaniku istakut, juhtimisvõtteid ja hobuse liikumist ning nendes saavutatud hindeid. Kuna Vanatoal oli selles osas pool punkti kõrgem tulemus, sai ta seega teise koha jättes Soomre kolmandaks.Maria Vanatoa on Armasega treeninud pool aastat ja Cumberraga saab tal veebruaris aasta täis. Siiski on ta nende noorte ratsudega osalenud juba mitmetel koolisõiduvõistlustel mandril. Ta pidas oluliseks, et päev sujus ja püsis ajakavas ning plats oli tasemel hooldusega – pinnas polnud kuskilt kõva.“Esimene skeem läks mõlemaga planeeritult väga hästi, aga Armas oli teise sõidu ajaks natuke väsinud,“ sõnas ta, lisades, et Cumberra tegi põhisõidus siiani parima soorituse.Kuna Muhus treenides on siiski kõige mugavam ja kiirem tulla just Saaremaale võistlema, siis sooviks ta kindlasti näha maakonnas rohkem võimalusi end ja hobuseid proovile panna. “Kindlasti sooviksin skeeme rohkem ja ka lisaks raskemal tasemel.“Sandra Hints tuli võistlustele kohale lausa nelja hobusega neile noortele esimest kogemust pakkuma, jäädes päevaga väga rahule.Seeder Horses OÜ perenaine Raili Pillmann arvas, et koolisõiduvõistlusi võiks saarel tihedamalt toimuda. “Olen koos tüdrukutega kahe käega poolt, et koolisõiduvõistlusi tihedamalt peetaks. Oleme alati valmis ka ettevalmistustöödes appi tulema,“ kinnitas naine. “Kui sul on võimalus kodus noore hobusega võistelda, on see suurepärane, eriti talvel.“Samas jäi ta nõutuks, et kuna Saaremaal on väga palju kvaliteetseid eesti hobuseid, miks neid nii vähe välja oli tulnud. “Põhisõidus olid ju teisel ja kolmandal kohal kaks eesti hobust,“ tõi Pillmann välja.Teisalt nentis naine, et kui protokollidest vaadata, siis võibolla need, kes parkuurides on edukamad olnud, ei olnud seda skeemis. “Tähest tähte polegi nii lihtne sõita,“ lisas ta. “Ootame pikisilmi järgmist võistlust. Kihvt ongi see, et osavõtjaid oli nii Saaremaalt, Muhust kui Hiiumaalt.“Saare Ratsatalu peremees Jaagup Kallas oli võistluspäevaga väga rahul. “Võistlejaid oli nii palju, et väga palju rohkem poleks mahtunudki. Lootsime, et kui 30 tuleb, on väga hästi, aga tuli lausa 37 ja oleme sellega ülirahul,“ ütles Kallas võistluse kohta, kus esimese stardi algust tuli osalejate rohkuse tõttu lausa varasemaks muuta.Põhiliselt on Saaremaal juba aastaid takistussõidu võistluste korraldamisele rõhku pandud ja n-ö uuemal ajal on see alles teine koolisõidu võistlus. “Koolisõit on oluline, sest sellest saab kõik alguse. Takistussõit ei koosne ainult hüppamisest. Hüpe oleneb, kuidas sa kurvi läbid, seljas istud ja hobuse takistusele juhid ning hüpe on see, kus sa ei muuda enam midagi,“ selgitas Kallas, lisades, et koolisõidu harjutamine annab takistussõidule palju juurde.Tähtis polegi see, kui rasked on skeemi elemendid, vaid kui täpselt ja õigesti seda sooritatakse. Nii palju on hinnata: istak, juhtimisvõtted, raja läbimise täpsus, hobuse otsesus sirgetel, õige paine kumeral trajektooril ja korrektne üleminek erinevale liikumisele.“Hetkel on koolisõit Saaremaal lapsekingades ja arenguruumi on tegelikult kõvasti,“ nentis Kallas, lisades, et suvel on plaanis samuti koolisõiduvõistlust korraldada. “Sellele tuleb rõhku panna, et saada ka muudel aladel veel paremaid tulemusi.“Enne võistlust kasutas 18 ratsanikku ka võimalust võistluste peakohtuniku Ellen Vatseli treeningus osaleda, et oma sooritust veelgi lihvida.Kallas tõdes, et Seeder Horses OÜ on Saaremaal ainus, kus on eraldi spetsiaalsed koolisõidu ja takistussõidu suunalised hobused. Teised osalevad võistlustel sellise loomaga, kes neil parajasti võtta on. “Maria Vanatoa käib ka mandril koolisõiduvõistlustel, aga enamiku võistlejate jaoks oli see alles teine koolisõidu võistlus,“ lisas ta.Järgmisel aastal sooviks mitmed sportlased ja hobuseomanikud näha enam koolisõidu võistlusi ning ka meistrivõistlusi sellel alal ja loodetakse, et maakonnas saab juba mitmel alal end ratsudega proovile panna ning koolisõidus ka meistrivõistlused maha pidada.

Veel artikleid samast teemast »