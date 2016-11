Sport

Vollemehed liidrile vastu ei saanud

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 28. november 2016. Saaremaa on teises geimis aja maha võtnud: (vasakult) Cris- Karlis Lepp, Asko Esna, Sander Õispuu, Mart Tiitsaar ja Sander Tiits. Foto: Gunnar Usin Laupäeva õhtupoolikul Kuressaare spordikeskuses toimunud Eesti meeste esiliiga võrkpallimeistrivõistluste kohtumises pidi kohalik Saaremaa meeskond kuiva tulemusega 0:3 alla vanduma tabelis liidrikohta hoidvale ja ainult võite tunnistavale TTÜ/Kiili meeskonnale.



Olgugi, et TTÜ/Kiili oli favoriit ja mäng lõppes tulemusega 0:3, siis klassivahe nii suur ei olnudki. “Minu arvates oli Kiili täna täiesti mängitav ja võidetav meeskond,” ütles Saaremaa meeskonna mängiv treener Asko Esna vahetult pärast kohtumist Meie Maale antud lühikeses intervjuus.



Asko Esna: ei saa rahule jääda



“Mõned liidrid olid neil puudu ka, aga selles polnud asi. Me ise mängisime kehvasti täna ja ma ei saa meeste tegutsemisega platsil rahule jääda,” märkis Esna.



Esimeses geimis haaras Saaremaa kiire algedu 7:2, kuid andis selle sama kiiresti ka ära. Ühtäkki põlesid tablool numbrid 11:11. Hiljem oli saarlastel mitmeid võimalusi avageim koju tuua, kasutada oli geimpall, kuid otsustavatel hetkedel jäi miskit puudu.



Võiks öelda, et avageimi saarlased kaotasid, mitte vastased ei võitnud seda – tulemuseks märgiti 26:28.



Teise geimi algus läks



lohisema, kuid lõpus tuldi innuga järele. Platsile tuli ka treener Asko Esna, kes üritas sidemängijana mehi käima tõmmata.



Kohati hakkas rünnak toimima, aga samas tehti ise ka tehnilist praaki. Geim Kiilile 25:19.



Kolmas geim läks algusest lõpuni ühe stsenaariumi järgi. Saaremaa mehed pingutasid rünnakul ja kaitses nii kuidas jaksasid, teenisid nii ridamisi raskeid punkte, kuid “loendamatu” arvu servivigadega andsid vastastele kõik vaevaga teenitud punktid ise tagasi.



Ikkagi püsis seis veel lõpu eel tasakaalus – 19:20, kuid sealtpeale toimus lagunemine – kolmas geim TTÜ/Kiilile tulemusega 25:20.



“Saan aru, kui minnakse tegema hüppelt tugevat pallingut, siis on normaalne, kui servivead sisse lipsavad, aga mehed ei suutnud täna kuidagi kõige lihtsamaid pallinguid ka vastaste piiridesse toimetada. Kas asi oli selles, et tuttavad ja sugulased olid tribüünidel, mõeldi üle, aga kätt igatahes väristati, ja nii mängida ei saa ja tulemust ei tee,” oli Esna pettunud. “Eks homme ole uus päev ja loodame parimat.”



