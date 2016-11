Sport

Tänak – Mõlder on aasta rallipaar

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 28. november 2016. Ootusärevad Ott Tänak (vasakul) ja Raigo Mõlder enne tänavuste maailmameistrivõistluste algust Monte Carlos. Foto: Dmack World Rally Team Reedel Saku Suurhallis toimunud pidulikul galal, mis kandis nimetust Eesti Autospordi Tähed, anti Aasta Rallipaar 2016 tiitlit märkivad karikad üle saarlastele Ott Tänakule ja Raigo Mõlderile.



Reede õhtul oli Saku Suurhalli kogunenud üle 700 inimese, kirjutab Delfi Sport.

Gala Eesti Autospordi Tähed kujutab endast traditsioonilist autospordihooaja pidulikku lõpetamist, kus autasustakse meistri- ja karikavõistluste esikolmikuid, tänatakse toetajaid ning antakse üle rändkarikad ja eriauhinnad.



Õhtu tipphetkeks oli mõistagi 2016. aasta parimate autosportlaste välja kuulutamine.



Kui aasta parimaks vormelisõitjaks valiti Ralf Aron ja parimaks rallikrossisõitjaks Janno Ligur, siis parima rallipaari au kuulus mõistagi Saaremaa meestele – targalt Ford Fiesta rooli keeranud Ott Tänakule ja tema tublile kaardiulugejale Raigo Mõlderile.



Auhinnad andis meestele kätte Eesti Autospordi Liidu president, soomlane Ari Vatanen, kes ise krooniti autoralli maailmameistriks aastal 1981.





***



Kas Tänaku tiimikaaslaseks saab neljakordne maailmameister Sebastien Ogier?



Autoralli MM-sarjas osalev M-Spordi meeskond on sõlminud uueks hooajaks lepingud saarlase Ott Tänaku ja prantslase Eric Camilliga ning jahib kolmanda sõitjana valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogieri, kirjutab Soome ajaleht Ilta-Sanomat.



M-Spordi juht Malcolm Wilson soovib MM-sarjast lahkuvast Volkswageni meeskonnast palgata vaid neljakordset maailmameistrit Ogieri ega kaalu soomlase Jari-Matti Latvala palkamist.



Latvala jaoks jääb seega kõige tõenäolisemaks võimaluseks Toyota meeskond, mida juhib kaasmaalane Tommi Mäkinen.



Mäkineni esimeseks valikuks on aga samuti Ogier, mis tähendab, et enne prantslase otsust ta Latvalaga lepingut sõlmima ei hakka. “Ma ei tea, mida Ogier plaanib,” ütles Toyota boss eelmisel nädalal napisõnaliselt.



Ogier avalikustas hooaja viimase etapi järel, et tal on mitu kosilast, kuid ta kavatseb enne lepingu allkirjastamist meeskondade masinaid testida.

Ogier testis M-Spordi Ford Fiestat eelmisel kolmapäeval Walesis, kus ta läbis umbes 30 miili.



Väljaande Autosport andmetel jälgisid Ogieri testimist M-Spordi pealik Malcolm Wilson, tiimi tehniline direktor Christian Loriaux ja Ott Tänak, kes oli sõitnud sama seadistusega eelmisel päeval.



Autospordi andmetel läks prantslase testisõit Walesi teedel väga hästi ning rahule jäid ka M-Spordi bossid. “Tundus, et Ogierilläks väga hästi. Kehakeel näitas, et läbisaamine Wilsoniga oli ka väga hea,” ütles Autospordi allikas.



“Testimine läks hästi. Jäin nähtuga väga rahule. Suurepärane oli Sebi meie autos näha. Inimesed on mulle rääkinud, et ta on otsekohene ja seetõttu on temaga kerge töötada ning täpselt nii oligi,” sõnas Wilson Autospordile.



M-Spordi boss lisas, nende läbirääkimised Ogieriga jätkuvad järgmisel nädalal. Wilson kinnitas, et nad on prantslase palkamisest väga huvitatud.



Vahetult enne seda oli Ogier sõitnud Hispaanias Toyota masinaga.



