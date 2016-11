Sport

Tänak on WRC aasta piloot!

Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 22. november 2016. MAAGILINE HETK: nüüdseks neljakordne maailmameister Sebastien Ogier on Ott Tänaku pärast tänavust Poola rallit õlale tõstnud, et näidata, kes oli seal tegelikult kõige kiirem mees. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Eesti parimale rallipiloodile ehk saarlasele Ott Tänakule omistati Sydneys Austraalia MM-ralli järel toimunud auhinnagalal WRC sarja aasta piloodi tiitel, mis selgitati rahvahääletuse tulemusel. Lisaks osutus ta ka “maagilise hetke” trofee laureaadiks.



Saaremaa rallimees Ott Tänak on maailma ralliradadel juba mitmeid aastaid toonud meie väikesele maale au ja kuulsust. Ta on nüüdseks kokku neljal korral MM-ralli poodiumile tõusnud. Tänavu jagus maakera kuklapoolel talle tunnustust veelgi.



Kõigepealt valiti Sydneys Austraalia MM-ralli järel aset leidnud auhinnagalal Michelin Magic Moment (maagiline hetk –toim) trofee laureaat. Selleks osutus samuti just meie Tänak. Otsustavaks sai Poola rallil saavutatud emotsionaalne teine koht, kus Tänak finiši järel pisaraisse vajus. Nagu mootorispordis ikka, ei sõltu kõik ainult piloodist ja kaardilugejast. Mängu sekkuvad tihtilugu ka tehnilised probleemid.



Nii oli ka sel aastal Poolas. Tänak juhtis enne eelviimast katset Andreas Mikkelseni ees 18,6 sekundiga, kuid saatuslik rehvipurunemine röövis saarlaselt juba käeulatuses olnud rallivõidu. Lõpuks kaotas Tänak norralasele 26,2 sekundiga.



Hiljem kandis valitsev maailmameister Sebastien Ogier pettunud Tänakut viimase katse lõpus kätel ning andis sellega mõista, kes tegelikult tol nädalavahetusel Poolas kõige kiirem mees oli.



Poodiumi teisel astmel seisis eestlane ka eelviimasel etapil Walesis. Varem on Tänak olnud kahel korral ka kolmas – 2012. aastal Sardiinia saarel sõidetud Itaalia rallil ja mullu jällegi Poolas. Tänavuse hooaja lõpetas Tänak kokkuvõttes kaheksandana, korrates nii oma 2012. aasta saavutust.



Võiks ju küsida, miks pidi maailmameister Ogier neist auhindadest suu puhtaks pühkima. “Maailmameistris polnud juba pärast esimest rallit kahtlust, sest Sebastien Ogier ja Volkswagen ehk parim mees parimas autos oli võitmatu kombinatsioon. Ott Tänak jäi elu parima rallihooajaga rahule, sest areng oli muljetavaldav, eriti arvestades rehve,” arvab Eesti Päevalehe ajakirjanik Jaan Martinson.





Dick Cormack: eesmärgid said ületatud

DMACK direktori Dick Cormacki (pildil) sõnul võib ta hooajaga väga rahule jääda, kuna aasta alguses seatud eesmärgid said isegi ületatud, kirjutab Delfi Sport.

“Lõpetasime eduka ja tähtsa WRC hooaja tugeva esitusega Austraalias. Aasta alguses sihtisime ühte poodiumikohta, kuid oleme võitluses meie kange konkurendi Micheliniga saavutanud palju enamat,” sõnas Cormack.

