Sport

John Kaju MM-il esitosinas

Teisipäev, 22. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 22. november 2016. John Kaju Assooridel märki võtmas. FOTO: Eric Bellande Purjelaua Formula klassi maailmameistrivõistlused peeti keset Atlandi ookeani asuvate ja Portugalile kuuluvate Assooride koosseisu kuuluva Terceira saare rannikuvetes. Eestit esindas MM-il meie Formula klassi esinumber John Kaju, kes esindab Saaremaa Surfiklubi.



Võistlustingimused Assooridel on alati keerulised, kirjutab purjelaualiit.ee. Seekord puhusid Atlandil vaiksemad tuuled, mistõttu püüti distants algul ava-

ookeanile viia.



Suhteliselt kiiresti sai siiski selgeks, et 3-4 meetrised lained on võistlejatele ohtlikud ning kogu korraldustegevus on neis oludes ülim katsumus. Seega enamik sõite peeti ikkagi suhteliselt turvalises lahesopis, kus valitsesid puhangulise ja keerutava tuule tingimused.



Kokku peeti seitse sõitu. Saarlane John Kaju saavutas oma läbi aegade parima täiskasvanute MM-i tulemuse – 12. koha. Oma esimese MM-tiitli võitis kolme sõiduvõiduga Alexandre Cousin Prantsusmaalt. Teise koha saavutas sakslane Sebastian Koerdel ja kolmas oli hollandlane Casper Bouman.

Kokku osales 26 formulisti 11-st riigist. Võistlustingimused Assooridel on alati keerulised, kirjutab purjelaualiit.ee. Seekord puhusid Atlandil vaiksemad tuuled, mistõttu püüti distants algul ava-ookeanile viia.Suhteliselt kiiresti sai siiski selgeks, et 3-4 meetrised lained on võistlejatele ohtlikud ning kogu korraldustegevus on neis oludes ülim katsumus. Seega enamik sõite peeti ikkagi suhteliselt turvalises lahesopis, kus valitsesid puhangulise ja keerutava tuule tingimused.Kokku peeti seitse sõitu. Saarlane John Kaju saavutas oma läbi aegade parima täiskasvanute MM-i tulemuse – 12. koha. Oma esimese MM-tiitli võitis kolme sõiduvõiduga Alexandre Cousin Prantsusmaalt. Teise koha saavutas sakslane Sebastian Koerdel ja kolmas oli hollandlane Casper Bouman.Kokku osales 26 formulisti 11-st riigist.

Veel artikleid samast teemast »