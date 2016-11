Sport

FC Kuressaare Eesti klubide esikuuikus

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 21. november 2016. Suurepärase hooaja teinud Saaremaa jalgpalli lipulaev FC Kuressaare tõusis äsja resultatiivse mänguga Esiliigasse, seetõttu võib loo pealkiri lehelugejate seas tõstatada küsimuse – kuidas ja mis mõttes?



Nimelt on LHV panga jalgpallikaart, mis on Eesti jalgpalli ametlikuks fännikaardiks, tänavu korralikult käima lükatud ja ka FC Kuressaare on selle fännikaardi enda jaoks tulemuslikult tööle pannud.



Jalgpallikaardiga kaupluses või internetis tasudes maksab LHV iga ostu pealt kümme senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. Lisaks jalgpalli toetamise võimalusele on LHV jalgpallikaart kasulik ka seetõttu, et kaardiomanikud saavad jalgpallimängudele tasuta või soodsamaid pileteid.



LHV jalgpallikaardi omanikud on aastaga teinud sellisel hulgal makseid, et Eesti jalgpalli toetuseks kogunes rekordsumma – 41 181 eurot. Seda on rohkem kui varasematel aastatel kokku. Ja klubisid, kellele pank toetussumma välja maksab, on tänavu kokku koguni 118.



“Taoline koostöö ettevõtte, alaliidu ja klubide vahel on eriline näide, kuidas on ühiselt võimalik Eesti elu edasi viia,” lausus LHV pressiteate vahendusel Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.





Suurima toetussummaga klubide TOP 10



1. Tartu Jalgpallikool Tammeka

2. Nõmme Kalju FC

3. Tallinna FC Flora

4. FC Elva

5. Tallinna FC Infonet

6. FC Kuressaare

7. Rahvuskoondise fännklubi Jalgpallihaigla

8. FC Nõmme United

9. JK Tallinna Kalev

