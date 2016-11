Sport

Lauatennises karikavõitjad selgunud

Teisipäev, 15. november 2016.



Mardipäeva õhtul Astes toimunud Lääne-Saare valla lahtistel lauatennise karikavõistlustel selgusid üldvõitjad. Etapi parimad olid meeste arvestuses Sven Issajev, Kaljo Väljakivi ja Aare Lehtsi. Naiste arvestuses võitis Tiia Müürisepp (LTK Tops) Kadri Väljakivi (Kärla) ja Ivika Laaneti (Valjala) ees.



Kahe etapi kokkuvõttes anti karikad üle Kaljo Väljakivile (Kärla, 22 punkti) ja Tiia Müürisepale (LTK Tops, 24 p).



Meeste arvestuses mahtusid esikuuikusse veel Aare Lehtsi (14 p, LTK Tops), Sven Issajev (12 p, SK Anto), Meelis Uuväli (10 p, LTK Tops), Heiki Sullakatko (10 p) ja Rainer Soon (8 p).



Naiste esikuuikusse kuulusid veel Kadri Väljakivi (17 p), Veeve Kaasik (10 p), Ivika Laanet (8 p), Merle Poopuu (8 p) ja Urve Vakker (6 p).



Saar ja Müürisepp on Kärla karikavõitjad



Reedel Kärla spordihallis mängitud Kärla lahtistel lauatennise karikavõistlustel osales 11 mees- ja neli naismängijat.



Meestest viis karika koju Janek Saar. Talle järgnesid Taivo Esko, Sven Issajev, Veljo Väljakivi, Aare Lehtsi, Kaljo Väljakivi, Tarmo Aav, Tiit Väljakivi, Väino Uljas, Meelis Uuväli ja Rein Kirst.



Autor: MM

