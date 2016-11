Sport

Priit Aavik sai Kalev Openilt neli medalit

Teisipäev, 15. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 15. november 2016. Aavik Kalev Openi poodiumil. FOTOD: Kerth Aun Eelmisel nädalal Tallinnas set leidnud rahvusvahelisel ujumisvõistlusel Kalev Open näitas taas head minekut Saaremaa esiujuja Priit Aavik, kes nädal tagasi pidas oma 22. sünnipäeva.



Võistlustel osales kokku ligi 200 ujujat ning Aavikul õnnestus poodiumile pääseda koguni neljal korral. Võistlust alustas ta 100 m liblikujumisega, kus pälvis ajaga 57.31 hõbemedali.



“Ainuke ujumine sel võistlusel, mis tegi meele väga mõruks. Aeg oli kohutav ning see teine koht ka rõõmu ei valmistanud. Ei olnud ilmselt minu päev, sest soojendusel oli tunne väga hea,”kommenteeris ujuja.



Võistluste teisel päeval saavutas ta kolm pronksmedalit – 50 m liblikat, 50 m selili ja 100 m kompleksujumises. “50 m liblikujumises oleks tahtnud aega alla 25 sekundi, aga kuna koormusi alla ei võtnud selleks võistluseks, siis võib enam-vähem rahule jääda ka 25.26-ga. Ujumises tuleb kiirus puhkusega,”tõdes Aavik.



Kõige enam valmistas talle rõõmu 100 m kompleksujumine, sest aeg 57.94 on vaid 30 sajandikku kehvem tema isiklikust ja ka maakonna rekordist. Hooaja keskel ei ole ta kompleksi nii kiiresti veel ujunud. See on Aaviku sõnul hea märk, et treeningud liiguvad õiges suunas.



50 m selili läks ta üsna pingevabalt ujuma. “Üritasin veealuse osaga head hoogu saavutada. Finišeerimine oli veidi lohakas ja paar kümnendikku läks kaduma, aga aeg 26.53 on samuti hooaja keskel parim näidatud aeg,”rääkis ujuja.



