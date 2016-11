Vollemehed esiliigas neljandad

Autor: MM Teisipäev, 15. november 2016.Peetud on kuus kohtumist, millest pooled on võidetud. Geimide suhe on siiski positiivne 13:10 ja turniiritabelis paiknetakse 11 punktiga 11 võistkonna hulgas neljandal kohal.