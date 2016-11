Sport

Ott Tänakule Austraalias meeldib

Teisipäev, 15. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Austraalia kruusateedel autoralli MM-sarja hooaja viimane etapp. Saarlane Ott Tänak peab Austraalia rallit üheks oma lemmikuks.



“Austraalia on väga eriline ja üks neist rallidest, mis mulle tõesti meeldib,” sõnas Tänak DMACK-i meeskonna pressiteate vahendusel. “Seal on vahelduvad tingimused, mis teevad rallist korraliku väljakutse. Laiad ja kõvad teed on kiired ja sujuvad ning seal on tõesti väga nauditav sõita. Metsateed on samas üpris keerukad, kus tuleb olla ettevaatlik, eriti valguse ja varjude vaheldumisega.”



Tänak on praegu MM-sarjas 82 punktiga kaheksandal kohal ning tal on veel lootus Mads Östbergist (90 p) mööduda Autor: MM Teisipäev, 15. november 2016.“Austraalia on väga eriline ja üks neist rallidest, mis mulle tõesti meeldib,” sõnas Tänak DMACK-i meeskonna pressiteate vahendusel. “Seal on vahelduvad tingimused, mis teevad rallist korraliku väljakutse. Laiad ja kõvad teed on kiired ja sujuvad ning seal on tõesti väga nauditav sõita. Metsateed on samas üpris keerukad, kus tuleb olla ettevaatlik, eriti valguse ja varjude vaheldumisega.”Tänak on praegu MM-sarjas 82 punktiga kaheksandal kohal ning tal on veel lootus Mads Östbergist (90 p) mööduda

Veel artikleid samast teemast »