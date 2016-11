Sport

Mikk Pahapill jätkab tippspordis

Esmaspäev, 14. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 14. november 2016. Mikk Pahapill kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Moskvas 2013. aastal. FOTO: ERR Sport/Siim Semiskar Kaheksa talve tagune seitsmevõistluse sise EM-kullamees Mikk Pahapill on karjääri jätkamas. Mees tegi lõppeval aastal mitu head üksiktulemust, kuid korralikku kümnevõistlust pole ta viimastel hooaegadel kahjuks kirja saanud.



33-aastane Mikk Pahapill hoiab omaette. Asjad pole läinud viimastel aastatel nii nagu ta oleks päriselt tahtnud. Ometi müts maha. Saare juurtega mees pole jonni jätnud ning on omasoodu edasi nokitsenud ning kohati sähvatanud ka.



“Tööd” teeb Pahapill Keldrimäel Tallinna spordihallis. Osalt üksi, osalt treeneri ja elukaaslase Remigija Nazaroviene käe all. 3. novembri Eesti Päevaleht teatas hooajast kokkuvõtteid tehes, et vanameister Pahapill on jätkamas.Need kinnitused tulid mehelt endalt ja EKLilt.



Kiuslik kannakõõluse vigastus



2015. aasta augustis rääkis Pahapill Meie Maale, et rihib saatuselöökide ja vigastuste kiuste Rio de Janeiro olümpiat. “Jalavigastus pole lubanud korralikult treenida ning seepärast pole ma suutnud koguda MMi jaoks vajalikku vormi,” põhjendas Pahapill.



“Mingeid asju saan teha, sporti üldisemas mõttes, aga teatud kergejõustikualadel annab jalavigastus ennast tunda. Pean saama terveks, kui tahan veel suurt sporti teha. Ja see soov on minus veel olemas. Tahan proovida, ka MMi vahele jättes, millised on mu šansid jõuda Rio OMile ja seal hea tulemus teha. Tegu on pikaajalise kuigi mitte raskekoelise hädaga – plantar fascitis’ega ehk maakeeli kannakõõluse vigastusega. Just teatud kergejõustikuaalad on need, milles see trauma kõige enam tunda annab,” lisas ta.



See diagnoos põhjustab valu kannas ja jalatallal, pöias ning meditsiinilise profiili järgi on kõige valusamad päeva esimesed sammud. (17.08.2015 Meie Maa).



Seletamatu juhtum Amsterdamis



Nüüd on üle aasta möödas. Muutunud on niipalju, et möödas on MM 2015, EM ja OM 2016. Kusagil Pahapill n-ö peale ei saanud. EMil Amsterdamis oli ta üles antud, kuid vahetult enne ava-ala algust võttis ta end protokollist maha.



“Sõna “pettunud” on sellises olukorras isegi vähe öeldud,” tunnistas mitmevõistleja, kes minetas ühtlasi võimaluse pääseda karjääri viimasele olümpiale Riosse. “Mis teha, sport on selline.” Karm ja võib-olla ebaõiglane.



Pahapill lisas suvel: “Veel pühapäeval tegin Tallinnas väga hea trenni ja kõik tundus korras olevat. Aga esmaspäeval Amsterdami saabudes tekkis säärelihaseses, või õigemini kõõluses, mingi seletamatu valu. Üritasime ka arstiga kõikvõimalike nippide ja süstide abil valu ära võtta, aga millestki polnud kasu.”



Augustis suurepärane rekord sprindis



Oma edasiste plaanide kohta ei öelnud Pahapill suvel midagi. “Esmalt tuleb selgusele jõuda, milles on probleem. Keeruline on öelda, kas valu taandub mõne nädalaga või ei saa veel sügiselgi midagi teha. Vara on veel ka karjääri jätku osas midagi öelda.”



Viimaste aastate ainsa kümnevõistluse sai Pahapill kirja juunikuus. Tema tulemuseks Tšehhis Kladnos oli 7814 punkti. Eriti valusalt torkasid silma kesised tulemused jooksualadel, samas kui jõu- ja tehnikaaladel olid resultaadid korralikud – nt kuul 15.14, ketas 47.08 ja oda 61.18.



Viimastesse aastatesse mahub arvestatav tulemus ka kettaheites, kui ta 2014. aastal sai Tallinnas kirja 50.66. Enam teeb aga muret tagasiandmine aladel, mis “maksavad” palju, sest aeg 52-53 sekundit 400 meetris ei luba tipptasemel konkureerida.



Teisalt, üllatuspomm sündis augustikuus. Eesti meistrivõistlustel, sai ta esimesel alal 100 meetris lubatud tingimustes kirja 10,94, mis on mehe isiklik rekord. Varem polnud ta lubatud tuulega 11 sekundi alla jooksnud (isklik rekord 11,01). Hiljem Pahapill küll katkestas selle kümnevõistluse.



Olümpiatulemus paranes tagantjärgi



Suvel 34-aastast sünnipäeva tähistav sportlane jätkab oma teed, oma sihtide suunas. Tiitlivõistlusi on igal aastal. Kergejõustikuliidust kinnitati, et Pahapill jätkab tegevsportlasena.



Mõnele ajakirjanikule, kes temaga vestelnud, on Mikk kinnitanud, et teeb trenni tõsiselt ning sihiks on ikka head tulemused mitmevõistluses.



Vahepeal saabus üks uudis, milleks meie peategelane ise ei pidanud midagi tegema. Nimelt tühistati 2008. aasta Pekingi olümpia neljanda koha saanud venelase Aleksandr Pogorelovi tulemus dopingu tõttu ning Pahapill kerkis esikümnesse – seega 10. koht tulemusega 8178 punkti.



Pahapilli ennast Meie Maal kätte saada ei õnnestunud. Kuid töö käib. Ja kõige paremal juhul, kui sportlane tervise täiel määral korda saab ning on suuteline ka jooksudes tegema paremate päevadega ligilähedasi tulemusi, on Pahapillil veel lootust naasta tippkonkurentsi. 33-aastane Mikk Pahapill hoiab omaette. Asjad pole läinud viimastel aastatel nii nagu ta oleks päriselt tahtnud. Ometi müts maha. Saare juurtega mees pole jonni jätnud ning on omasoodu edasi nokitsenud ning kohati sähvatanud ka.“Tööd” teeb Pahapill Keldrimäel Tallinna spordihallis. Osalt üksi, osalt treeneri ja elukaaslase Remigija Nazaroviene käe all. 3. novembri Eesti Päevaleht teatas hooajast kokkuvõtteid tehes, et vanameister Pahapill on jätkamas.Need kinnitused tulid mehelt endalt ja EKLilt.2015. aasta augustis rääkis Pahapill Meie Maale, et rihib saatuselöökide ja vigastuste kiuste Rio de Janeiro olümpiat. “Jalavigastus pole lubanud korralikult treenida ning seepärast pole ma suutnud koguda MMi jaoks vajalikku vormi,” põhjendas Pahapill.“Mingeid asju saan teha, sporti üldisemas mõttes, aga teatud kergejõustikualadel annab jalavigastus ennast tunda. Pean saama terveks, kui tahan veel suurt sporti teha. Ja see soov on minus veel olemas. Tahan proovida, ka MMi vahele jättes, millised on mu šansid jõuda Rio OMile ja seal hea tulemus teha. Tegu on pikaajalise kuigi mitte raskekoelise hädaga – plantar fascitis’ega ehk maakeeli kannakõõluse vigastusega. Just teatud kergejõustikuaalad on need, milles see trauma kõige enam tunda annab,” lisas ta.See diagnoos põhjustab valu kannas ja jalatallal, pöias ning meditsiinilise profiili järgi on kõige valusamad päeva esimesed sammud. (17.08.2015 Meie Maa).Nüüd on üle aasta möödas. Muutunud on niipalju, et möödas on MM 2015, EM ja OM 2016. Kusagil Pahapill n-ö peale ei saanud. EMil Amsterdamis oli ta üles antud, kuid vahetult enne ava-ala algust võttis ta end protokollist maha.“Sõna “pettunud” on sellises olukorras isegi vähe öeldud,” tunnistas mitmevõistleja, kes minetas ühtlasi võimaluse pääseda karjääri viimasele olümpiale Riosse. “Mis teha, sport on selline.” Karm ja võib-olla ebaõiglane.Pahapill lisas suvel: “Veel pühapäeval tegin Tallinnas väga hea trenni ja kõik tundus korras olevat. Aga esmaspäeval Amsterdami saabudes tekkis säärelihaseses, või õigemini kõõluses, mingi seletamatu valu. Üritasime ka arstiga kõikvõimalike nippide ja süstide abil valu ära võtta, aga millestki polnud kasu.”Oma edasiste plaanide kohta ei öelnud Pahapill suvel midagi. “Esmalt tuleb selgusele jõuda, milles on probleem. Keeruline on öelda, kas valu taandub mõne nädalaga või ei saa veel sügiselgi midagi teha. Vara on veel ka karjääri jätku osas midagi öelda.”Viimaste aastate ainsa kümnevõistluse sai Pahapill kirja juunikuus. Tema tulemuseks Tšehhis Kladnos oli 7814 punkti. Eriti valusalt torkasid silma kesised tulemused jooksualadel, samas kui jõu- ja tehnikaaladel olid resultaadid korralikud – nt kuul 15.14, ketas 47.08 ja oda 61.18.Viimastesse aastatesse mahub arvestatav tulemus ka kettaheites, kui ta 2014. aastal sai Tallinnas kirja 50.66. Enam teeb aga muret tagasiandmine aladel, mis “maksavad” palju, sest aeg 52-53 sekundit 400 meetris ei luba tipptasemel konkureerida.Teisalt, üllatuspomm sündis augustikuus. Eesti meistrivõistlustel, sai ta esimesel alal 100 meetris lubatud tingimustes kirja 10,94, mis on mehe isiklik rekord. Varem polnud ta lubatud tuulega 11 sekundi alla jooksnud (isklik rekord 11,01). Hiljem Pahapill küll katkestas selle kümnevõistluse.Suvel 34-aastast sünnipäeva tähistav sportlane jätkab oma teed, oma sihtide suunas. Tiitlivõistlusi on igal aastal. Kergejõustikuliidust kinnitati, et Pahapill jätkab tegevsportlasena.Mõnele ajakirjanikule, kes temaga vestelnud, on Mikk kinnitanud, et teeb trenni tõsiselt ning sihiks on ikka head tulemused mitmevõistluses.Vahepeal saabus üks uudis, milleks meie peategelane ise ei pidanud midagi tegema. Nimelt tühistati 2008. aasta Pekingi olümpia neljanda koha saanud venelase Aleksandr Pogorelovi tulemus dopingu tõttu ning Pahapill kerkis esikümnesse – seega 10. koht tulemusega 8178 punkti.Pahapilli ennast Meie Maal kätte saada ei õnnestunud. Kuid töö käib. Ja kõige paremal juhul, kui sportlane tervise täiel määral korda saab ning on suuteline ka jooksudes tegema paremate päevadega ligilähedasi tulemusi, on Pahapillil veel lootust naasta tippkonkurentsi.

Veel artikleid samast teemast »