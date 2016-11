Sport

Indrek Kajupank võitis Raplaga napilt Janis Vahteri TLÜ/Kalevi

Esmaspäev, 14. november 2016.



Eesti koondislane Indrek Kajupank (28) hoiab AVIS Rapla klubi Alexela Korvpalli Meistriliigas kõrges konkurentsis.



Viimati võitis AVIS Rapla laupäeval koduväljakul 79:76 TLÜ/Kalevi. Janis Vahter tõi kaotajatele kümme ja Indrek Kajupank võitjatele seitse punkti.



Raplal on kirjas viis võitu ja üks kaotus ning koht tabelis on Tartu Ülikooli järel teine.

Hooaja alguses oli Kajupank üks arhitekte, kui kodus alistati tiitlikaitsja Kalev/Cramo, siis saarlaselt 9 punkti, 7 lauapalli ja 5 vaheltlõiget. Eelviimati, 5. novembril võõrsil võitis Rapla Valga-Valka/Maks&Mooritsat ning tos mängus tõi Kaju 13 p+6 lp+2 rs.



