Timo Tammemaa aitas Toulouse’i liidriks!

Esmaspäev, 14. november 2016.



Eesti võrkpalluri Timo Tammemaa koduklubi Toulouse sai Prantsusmaal 3:1 võidu Nice’i üle. Saarlase klubi tõusis jagama esikohta.



Tammemaa oli meeskonna paremuselt kolmas skooritegija 12 punktiga: rünnakult tuli kuus (55%) ja blokist viis punkti, üks veel pallingust.



Toulouse on alustanud Prantsusmaa kõrgliigat kolme võiduga neljast mängust ja tabelis on neil Montpellier'ga võrdselt 8 punkti, Pariisil (Ardo Kreek) on punkt vähem. Blokeerijate edetabelis on Tammemaa neljas.

