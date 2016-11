Sport

Martin Kallas võitis teise kiirturniiri järjest

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Juuno Jalakas Teisipäev, 08. november 2016. Martin Kallas mänguhoos. FOTO: Gunnar Usin Üleeile Kuressaare spordikeskuses mängitud maakonna kiirmalemeistrivõistluste kolmandale osavõistlusele oli tulnud kaheksa maletajat, kes ringsüsteemis kõik omavahel läbi mängisid.



Üllatusi ja pingelist heitlust jätkus terveks turniiriks. Esimeses voorus võitis Hendrek Kelder valitsevat meistrit Rain Kilumetsa, kuid teises voorus pääses ta Ülo Tuuliku vastu selgelt halvemas seisus vaevalt viigiga. Kolme vooru järel olid 2,5 punktiga liidrid Hendrek Kelder, Arvo Kallas ja Martin Kallas.



Neljas voor algas jälle üllatustulemustega: Milde Burkova – Rain Kilumets 1:0, Arvo Kallas – Martin Kallas 1:0, Jaak Turja – Hendrek Kelder 1:0. Nii tõusis ainuliidriks 3,5 punktiga Arvo Kallas. Viiendas voorus viigistas Arvo Kallas Hendrek Kelderiga ja säilitas liidrikoha. Eelviimases voorus sai Arvo Kallas esimese nulli, kaotades Kilumetsale. Uueks liidriks tõusis Martin Kallas, kes alistas Kelderi.



Viimases voorus toimus turniirivõidu osas otsustav kohtumine Rain Kilumetsa ja Martin Kallase vahel.



Pingeline mäng rahunes viigiks ja see sobis viimasele, kes võitis nii teise kiirturniiri järjest.



Lõpptulemus kujunes alljärgnevaks: 1. Martin Kallas (5 p 7 võimalikust), 2. Rain Kilumets (4,5 p), 3.–5. Arvo Kallas, Hendrek Kelder, Milde Burkova (4 p), 6. Ülo Tuulik (3 p), 7. Jaak Turja (2,5 p), 8. Olev Kiirend (1 p).



