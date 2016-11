Sport

Ogier jälle Tänakul ees

Esmaspäev, 07. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 07. november 2016. Kas Ott Tänak (vasakul) ja Sebastien Ogier sõidavad tuleval aastal ühes tiimis? FOTO: Karli Saul / Delfi Sport Nii nagu viimasel MM-rallil Walesis, on prantslasest neljakordne maailmameister Sebastien Ogier saarlasel Ott Tänakul ees ka M-Spordis, sest Ogier on uueks hooajaks lepinguta, kuna tema senine kodumeeskond Volkswagen lahkub väidetavalt MM-sarjast.



M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson ütles väljaandele Autosport, et nende esimene valik uueks hooajaks on neljakordne maailmameister Sebastien Ogier, kellega on juba alustatud ka läbirääkimisi, vahendab Delfi Sport.



“Ma olen veendunud, et meil on tema jaoks masin, mis tooks talle viienda MM-tiitli,” sõnas Wilson Ogieri kohta. Ta tunnistas, et nende meeskond on juba alustanud Ogieriga läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. “Pole saladus, et ta on minu jaoks olnud alati esimene valik. Jõudsime lepingule lähedale ka 2011. aastal Fordis ja ma teen kõik endast sõltuva, et seekord ta meie käest ei pääseks.”



M-Spordi bossi sõnul oli Volkswageni lahkumine šokeeriv uudis ning see lükkas edasi nende esialgse plaani sõitjate kinnitamise kohta. Ott Tänaku ja Eric Camilli nimed oleks välja hõigatud sel nädalal.



“Meil on nüüd märksa enam vaja arutada, kes millisesse masinasse panna. Pidime sõitjad teatavaks tegema järgmisel (loe: sel - toim.) nädalal, kuid nüüd on olukord muutunud,” rääkis Wilson, kellel on aega detsembri keskpaigani, mil tuleb meeskond Monte Carlo ralliks registreerida.



