Lauk jätkab amatöörina

Esmaspäev, 07. november 2016.



Saarlasest maanteerattur Karl Patrick Lauk (pildil) jätkab ka tuleval hooajal Prantsusmaal amatöörklubis Pro Immo Nicolas Roux, kirjutab Delfi Sport.



Läbirääkimised USA profiklubiga Axeon Hagens Berman jooksid liiva. “Sponsori sooviks oli pigem noorte ameeriklaste arendamine kui välismaalaste juurde võtmine,” kommenteeris saarlane. “Ega midagi, tuleb end uuel hooajal taas tõestada ja profileping välja sõita,” lisas Lauk.



Pro Immo amatöörklubiga on tal kokkulepe sõlmitud ning tingimused võrreldes tänavusega märksa paremad. Kui sul on “vööl” kümme võitu, siis annab ka tingida. Lauk on rahul ka sellega, et klubisisene konkurents läheb teravamaks, sest amatöörklubiga liitus mitu ratturit, kes veel mullu võistlesid proffide hulgas.



