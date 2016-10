Sport

Volle esiliigas vahelduva eduga

Teisipäev, 01. november 2016.



Saaremaa võrkpallimeeskond pidas Eesti meistrivõistluste esiliigas oma järjekordsed kohtumised, kus Tallinnas alistati VK Täht 3:0 ja kaotati Audentes SG/NK-le napilt 2:3.



Laupäevases kohtumises VK Tähega oli saarlastel probleeme keskendumisega, aga vigaderohke mängu suutis Saaremaa meeste võistkond siiski võidusadamasse tüürida, kirjutab saarevolley.ee. Terve mängu kimbutasid saarlasi servivead, aga rünnakul mängiti kindlamalt.



“Vastane ei olnud just kõige tugevam, aga me suutsime neile ikkagi anda võimaluse mängida. Oma mängu me selles kohtumises tegelikult üles ei leidnudki, aga hea meel on kolme punkti üle ikkagi,” ütles meeskonna kapten Mart Tiitsaar.



Pühapäevases mängus Eesti nn noortekoondise vastu, mis sellel hooajal kannab nime Audentes SG/NK, pidi Saaremaa mõru pilli alla neelama. Terve kohtumise tagaajaja rollis olnud saarlased suutsid mängu küll viiendasse geimi mängida, aga lõpus olid Eesti võrkpalli tulevikulootused kindlamad.

“Mäng oli suurte tõusude ja mõõnadega mõlemalt poolt. Nendes kahes geimis, mis võitsime, suutsime oma mängu vastasele peale suruda, aga kui lasime natukenegi jala sirgemaks, siis karistati meid kohe. Viiendas geimis oli meil variant võita, aga kahel otsustaval rünnakul ei saanud me palli maha löödud,” rääkis Saaremaa esinduse nurgaründaja Asko Esna.



Pärast nelja vooru hoiab Saaremaa meeskond esiliigas viiendat kohta. Turniiritabel on tihe. Esimest ja kuuendat kohta lahutab viis punkti. “Keegi ei uskunud enne mängude algust, et Saaremaa nii korralikult esineda võiks. Olen meeste panusega väga rahul. Eks kohati tuleb ikka eksimusi sisse, aga kellel neid ei tuleks. Siiani oleme saanud madistada tabeli teise poole meeskondadega, aga järgmises kahes voorus on meil vastas tõsisemad tegijad,” jäi mängiv treener Esna võistkonna esitustega üldjoontes rahule.

