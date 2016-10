Sport

FC Kuressaare on Esiliiga B tšempion

Teisipäev, 01. november 2016.



Kui FC Kuressaare peamine konkurent FC Elva mängis laupäeval kodus Tallinna FC Floga U19-ga väravateta viiki, oli selge, et Esiliiga B võidukarikas kuulub tänavu just saarlastele.



Viikingid soovisid sellise rõõmusõnumi pealt pühapäeval kodustaadionil aset leidma pidanud Esiliiga B eelviimase vooru mängus ka JK Sillamäe Kalevi duublit nahutama minna. Seda enam, et 34 mänguga teenitud kuuest kaotusest kaks olid just idavirumaalaste käest saadud. Paraku teatas Sillamäe meeskond päev varem, et annab FC Kuressaare kasuks loobumiskaotuse. Nii kirjutati tabelisse FC Kuressaare reale kuivad kolm punkti juurde. Jalgpallurid väljakule fännide ette selleks tulema ei pidanudki.



“Ametlikuks loobumise põhjuseks toodi, et meeskonda ei õnnestunud selleks mänguks komplekteerida,” ütles Meie Maale FC Kuressaare meeskonna esindaja Martti Pukk. “Ausalt öeldes on natuke kahju küll, et Sillamäe mehed Saaremaale ei tulnud, sest superfiiling jäi nüüd väljakul saamata. Meie mehed olnuks vähemasti võidutantsu sellel hooajal näidatud mängu põhjal igati ära teeninud.” lisas Pukk.



Pukk: meeskonnavaim oli edu võti



Meeskonna koosseis ja selle positiivne suhtumine andsid karikavõiduks tõepoolest suurima eelduse, kuid seda kõike tuli ka väljakul realiseerida. Alati ei läinud kõik nii, nagu treenerina tegutsenud Sander Viira oleks soovinud. Nii lahkusid FC Florasse poole hooaja pealt ääreründaja Rasmus Saar ja äärekaitsja Mairo Miil. Kuid pole halba ilma heata, sest FC Florast tuli tagasi kogenud poolkaitsja Sander Laht. “Lahe tagasituleku ajastus oli nagu rusikas silmaauku. Sandrist on meeskonnale olnud väga palju kasu, kuid julgen arvata, et oleksime Esiliiga B võitnud ka ilma temata,” arvas Pukk.



FC Kuressaare pääs esiliigasse oli tagatud juba varem, sest Esiliiga B-st pääseb kõrgemasse liigasse otse tabeli kaks paremat ja see oli juba mõnda aega selge, et need on Kuressaare ja Elva. Ebaselge oli vaid liiga võitja saatus.

“Kui suudame sama koosseisuga jätkata, siis me sealt järgmisel hooajal küll välja ei kuku,” arvas Pukk. “Et esiliigas edu saavutada, tuleb mõistagi rohkem pingutada. Kui eelmistel hooaegadel oli meil just suvel korraliku löögirusika komplekteerimisega probleeme, siis sel aastal sellist asja enam ei olnud.

Arvan, et meeskonnavaim oli hea, üksteist utsitati pidevalt tagant ja nii see edu meile tuli. Võib-olla tuli ka Esiliiga B-s mängimine meile kasuks, sest võitude pealt on kindlasti parem mängida ka. Mäletan, et tõdesime meeskonnaga järgmist tõsiasja: et astuda kolm sammu edasi, tuleb vahepeal kaks sammu tagasi astuda. Ükski mees pole hetkel veel midagi kindlalt lubanud, mis ta järgmisel aastal teeb, kuid ma siiski loodan, et saame jätkata sama tuumikuga,” rääkis Pukk.



FC Kuressaare kohtub pühapäeval, 6. novembril kell 13 viimases voorus võõrsil Raasiku FC Jokeriga. Eesti Jalgpalli Liidu hooaja pidulik lõpetamine leiab aga aset 27. novembril Tallinnas Estonia teatris, kus FC Kuressaare meeskonnale antakse üle nii karikas ja kui medalid.



