Sport

TipaTapas kaks liidrit

Teisipäev, 01. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Maakonna koolide 1.–5. klasside õpilastele suunatud jalgpalliturniir TipaTapa alustas oma juubeliaastat igati väärikalt – maakonna 14 koolist osaleb 17 võistkonda ning see arv märgib turniiri uut rekordit. Debüüdi tegi Pihtla algkool.



Kümnendat korda toimuvast vutiturniirist on saanud suurim ja populaarseim algklasside õpilastele mõeldud spordiüritus maakonnas.



Esimesel etapil mängiti 43 mängu, kus löödi 244 väravat. Väravaküttide edetabelit juhib 19 väravaga Kahtla Tšempionide meeskonna liige Oliver Valk. Talle järgnevad Joosep Lonks (Lümanda, 16 väravat), Markkus Tamm (KVK, 14), Jasper Erin-Uussaar (Leisi, 13), Rasmus Tristan Vahenurm (SÜG, 9), Tormi Joonatan Metsla (Orissaare I), Marten Nuut (Valjala), Andrus Jõeleht (Muhu), Andri Rõõmus (KVK, kõik 8), Mihkel Auväärt (Muhu), Kevin Kula (Tornimäe), Risto Tahk (SÜG), Uku Kassuk (Lümanda, kõik 7 väravat). Jala sai valgeks 51 mängijat.



Liidriroll õnnestus haarata Kuressaare Vanalinna kooli ja Valjala kooli võistkonnal, mõlemal kirjas 15 punkti. Kolme punktiga jäävad maha Kahtla Tšempionid, Orissaare I, Lümanda ja Saaremaa ühisgümnaasiumi võistkond. Järgnevad Leisi ja Aste II (mõl 9 p), Tornimäe, Salme ja Muhu (kõik 6 p), Orissaare II ja Aste I (mõl 4 p), Pihtla ja Kaali (mõl 3 p). Mustjala ja Kahtla Turbojänesed loodavad punktiarve avada veebruaris, mil toimub TipaTapa järgmine etapp. Autor: MM Teisipäev, 01. november 2016.Kümnendat korda toimuvast vutiturniirist on saanud suurim ja populaarseim algklasside õpilastele mõeldud spordiüritus maakonnas.Esimesel etapil mängiti 43 mängu, kus löödi 244 väravat. Väravaküttide edetabelit juhib 19 väravaga Kahtla Tšempionide meeskonna liige Oliver Valk. Talle järgnevad Joosep Lonks (Lümanda, 16 väravat), Markkus Tamm (KVK, 14), Jasper Erin-Uussaar (Leisi, 13), Rasmus Tristan Vahenurm (SÜG, 9), Tormi Joonatan Metsla (Orissaare I), Marten Nuut (Valjala), Andrus Jõeleht (Muhu), Andri Rõõmus (KVK, kõik 8), Mihkel Auväärt (Muhu), Kevin Kula (Tornimäe), Risto Tahk (SÜG), Uku Kassuk (Lümanda, kõik 7 väravat). Jala sai valgeks 51 mängijat.Liidriroll õnnestus haarata Kuressaare Vanalinna kooli ja Valjala kooli võistkonnal, mõlemal kirjas 15 punkti. Kolme punktiga jäävad maha Kahtla Tšempionid, Orissaare I, Lümanda ja Saaremaa ühisgümnaasiumi võistkond. Järgnevad Leisi ja Aste II (mõl 9 p), Tornimäe, Salme ja Muhu (kõik 6 p), Orissaare II ja Aste I (mõl 4 p), Pihtla ja Kaali (mõl 3 p). Mustjala ja Kahtla Turbojänesed loodavad punktiarve avada veebruaris, mil toimub TipaTapa järgmine etapp.

Veel artikleid samast teemast »