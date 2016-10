Sport

Vaheajakarika parim oli Eeva Helga Kupits

Teisipäev, 01. november 2016.



Laupäeval tehti Kihelkonna vallas asuvas Reinu ratsatalus üheksandat aastat algust vaheajakarika esimese etapiga. Vaheaja karikasari on mõeldud eelkõige noortele ratsasportlastele ja noortele hobustele, kes vajavad võistluskogemust. Päeva peale toimus kolm erinevat parkuuri ja tünnisõit. Kokku oli starte tervelt 56.



Esimeseks alaks oli proovikivi, kus mitmed ratsutajad ja noored hobused said teha oma elu esimese võistlusstardi. Paremusjärjestus kujunes järgnevaks: 1. Rando Rosljuk Roosil, 2. Liisa Tõll Aroomil ja 3. Kristi Tiitson Ameelial.

Päeva populaarseimaks parkuuriks kujunes 60–70 cm, kus 20 startija seas saavutas esikoha Eeva Helga Kupits hobusel Wonderful Girl. Poodiumile mahtusid veel Anni Liisi Lauk Wiktoorial ja Karmen Udeküll Wild Beautyl.



Päeva kõrgeimaks sõiduks oli 80/90/100 cm, kus võistlejad said valida sobiva kõrguse. Esikoha saavutasid jällegi Eeva Helga Kupits ja Wonderful Girl, järgnesid Danii Marii Sillamägi (Red Rose) ja Marie Adele Abel (Wiktooria).



Päeva lõpetas kaasahaarav tünnisõit, kus osalejad pidid sõitma loosi teel saadud hobusega. Kiireima aja sõitis taas välja Eeva Helga Kupits, seekord Wiktooriaga. Kümne võistluspaari seas said teise koha Henri Paomees ja Volli, kolmandad olid Marie Adele Abel ja Western. Autor: Mari-Ann Udeküll

