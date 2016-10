Sport

Mari Pukk Eestis teine

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 01. november 2016. Mari Pukk Tallinnas pärast autasustamist. FOTO: Tõnu Kruusimäe Laupäeval Tallinnas Salme kultuurikeskuses toimunud Eesti kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel võitis 35-aastane orissaarlanna Mari Pukk oma pikkusekategoorias +172 cm teise koha. Kuldmedaliga pärjati Jane Tammearu. Kokku oli Puki pikkusekategoorias neli võistlejat.



