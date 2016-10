Sport

Eichfussi superesitus Tarvast karikal edasi ei viinud

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 31. oktoober 2016. FOTO: Siim Semiskar /ERR Nädalavahetusel peeti korvpalli meeste OlyBet karikavõistluste veerandfinaale. Kuna mitu saarlast on hetkel vigastuse tõttu rivist väljas, siis parima etteaste eest kandis hoolt muhulane Timo Eichfuss (pildil).



Paraku Rakvere Tarva edurivimängija kõrge panus – 28 punkti, meeskonda karika Final Fouri siiski ei aidanud. Juhtinud 70:65, suutis Tarvas Jõhvi peetud kohtumises lõpuks Pärnu Sadamale alla jääda 78:83. Eichfuss kogus niisiis 28 punkti (neist 23 avapoolajal), lisaks 5 lauapalli (visked 16st 11).



Alexela Meistriliigas on Tartust Rakverre kolinud muhulase näitajad tänavu olnud: 11,3 punkti ja 7,5 lauapalli. Kui Eichfuss suudab vormis püsida, vigastusi vältida ning kevadelgi head minekut näidata, on koondiseuks talle kindlasti avatud. Tulevalgi suvel on koondis mängus, sest pidada tuleb MMi eelkvalifikatsiooni mängud (2.-19. august).



Konkurentsist langes ka AVIS Rapla ja Indrek Kajupank. Kui hooaja avamängus oli Rapla suutnud kodus suurfavoriiti BC Kalev/Cramot lüüa (82:66), siis Haapsalus peetud karika veerandfinaalis võttis Cramo veenva revanši – 82:55.



Vahter Rumeenias klubi parim



Kui avamängus kogus “Kaju” 9 punkti, 7 lauda ja 5 vaheltlõiget, siis reedel võeti vahepeal vigastusega eemal olnud saarlane kalevlaste poolt kenasti kinni – kirja läks talle vaid kaks punkti (visked 5st 1).



Kuna Mario Paiste (Tarvas) ja Tormi Niits (Sadam) on hetkel vigastatud, jääb üle põgusalt rääkida veel Janis Vahterist (TLÜ/Kalev).



Klubi hooaeg on alanud väga konarlikult ning KMLis on neil kuiv seis – neli kaotust.



Peeti ka esimene mäng FIBA Europe Cup’ sarjas, võõrsil Targu Mures’iga ning TLÜ/Kalev kaotas 58:70.



Rumeenias oli 30-aastane Vahter 11 p, 4 lp ja 3 korvisööduga meeskonna edukaim. Koduses liigas on ta nelja mängu ja keskmiselt 17 minutiga 4,5 p+3,5 lp+1,5 rs.

