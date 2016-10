Sport

Puparti koduklubi on Poolas heas hoos

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: ERR Esmaspäev, 31. oktoober 2016. Keith Puparti koduklubi Cuprum Lubin saavutas Poola Plusligas taas vajalikud punktid, kui kolmegeimilises kohtumises mängiti üle turniiritabeli lõppu kuuluv Szczecini Espadon.



Lõpuvile ajal särasid tablool Cuprumi 3:0 (14, 23, 13) võidunumbrid. Tasub märkida, et Espadoni näol ei ole siiski tegemist Poola kõrgliiga peksupoistega, sest tänavu on koduväljakul 3:0 tulemusega võidetud legendaarset Belchatowi Skrad.



Rünnakul 16-st tõstest täpselt pooled punktiks realiseerinud Keith Pupart (pildil) lisas võõrustajate edusse ka kolm blokipunkti. Kümne punktiga plussi jäänud Puparti pallingu vastuvõtt oli võistkonna parim – 60.



Viiest mängust neli võitnud ja 12 punkti kogunud Cuprum tõusis turniiritabelis teiseks, jäädes ühe mängu enam pidanud Kert Toobali kunagisest koduklubist Olsztyni Indykpolist maha ühe punktiga. Lubin peab järgmise mängu kolmapäeval, kohtudes võõrsil kaheksa punktiga üheksandal kohal paikneva Kielce Effectoriga. Lõpuvile ajal särasid tablool Cuprumi 3:0 (14, 23, 13) võidunumbrid. Tasub märkida, et Espadoni näol ei ole siiski tegemist Poola kõrgliiga peksupoistega, sest tänavu on koduväljakul 3:0 tulemusega võidetud legendaarset Belchatowi Skrad.Rünnakul 16-st tõstest täpselt pooled punktiks realiseerinud Keith Pupart (pildil) lisas võõrustajate edusse ka kolm blokipunkti. Kümne punktiga plussi jäänud Puparti pallingu vastuvõtt oli võistkonna parim – 60.Viiest mängust neli võitnud ja 12 punkti kogunud Cuprum tõusis turniiritabelis teiseks, jäädes ühe mängu enam pidanud Kert Toobali kunagisest koduklubist Olsztyni Indykpolist maha ühe punktiga. Lubin peab järgmise mängu kolmapäeval, kohtudes võõrsil kaheksa punktiga üheksandal kohal paikneva Kielce Effectoriga.

Veel artikleid samast teemast »