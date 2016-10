Sport

Nullimäng tähendas pronksi

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 25. oktoober 2016. Mihkel Aksalu (rohelises) sai Helsinki olümpiastaadionil pronksmedali kaela. FOTO: SJK Eesti jalgpallikoondise saarlasest väravavaht Mihkel Aksalu saavutas Seinäjoki JK (SJK) võistkonnaga Soome meistrivõistlustel kolmanda koha, viitab jalgpall.ee.



Nüüd on Aksalul SJK-ga ette näidata terve medalikomplekt – eelmistel aastatel võidetud kullale ja hõbedale lisandus tänavu pronksmedal.



Enne viimast vooru oli tegelikult võimalik ka tiitlivõitu korrata. Selleks vajas SJK võõrsil võitu Helsingi JK (HJK) üle ning ühtlasi tuli loota, et Mariehamn kodus Tampere Ilvest ei alistaks.



Siiski ei suutnud SJK enamat 0:0 viigist ning Mariehamn sai kirja 2:1 võidu. Seega kuulus tiitel 61 punktiga Mariehamnile, teine oli 58 punktiga HJK ja kolmas 57 punktiga SJK. Nüüd on Aksalul SJK-ga ette näidata terve medalikomplekt – eelmistel aastatel võidetud kullale ja hõbedale lisandus tänavu pronksmedal.Enne viimast vooru oli tegelikult võimalik ka tiitlivõitu korrata. Selleks vajas SJK võõrsil võitu Helsingi JK (HJK) üle ning ühtlasi tuli loota, et Mariehamn kodus Tampere Ilvest ei alistaks.Siiski ei suutnud SJK enamat 0:0 viigist ning Mariehamn sai kirja 2:1 võidu. Seega kuulus tiitel 61 punktiga Mariehamnile, teine oli 58 punktiga HJK ja kolmas 57 punktiga SJK.

Veel artikleid samast teemast »