Sport

Mari Pukk Rootsis neljas

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Orissaarest pärit 35-aastane Mari Pukk (pildil) saavutas Rootsis Göteborgi lähedal asuvas Alingsas toimunud Põhjamaade kulturismi ja fitnessi meistrivõistlustel bikiini fitnessis 172 cm ja pikemate naiste seas hinnatava neljanda koha.



“Minu võistlusklassis oli kaheksa naist ja konkurents oli väga tugev. Eestis ja Lätis toimunud võistlustega, kus mul samuti hästi läks, seda väga võrrelda ei saa. Neljas koht on kahtlemata kordaminek,” andis Pukk Meie Maale lühikese kommentaari.



Autor: Gunnar Usin

