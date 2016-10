Sport

Hundid sihivad kohta poolfinaalis

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Nüüdsest mänedžerina tegutsev Marko Ool (paremalt kolmas) ehk “Huntide Andres Sõber” on aja maha võtnud. Pildile on jäänud ka Raigo Sooär (paremalt esimene) ja Indrek Õunpuu (nr 10). Foto: Gunnar Usin / Meie Maa arhiiv Saaremaa korvpalli lipulaev Kuressaare BC Hundid/ASSA Abloy pidi eelmisel nädalal Tartus peetud hooaja avamängus tulemusega 72:79 (50:36) alla vanduma kohalikule BC Tartule. Vaatamata sellele on püstitatud kõrged eesmärgid, millest andis Meie Maale ülevaate Huntide mänedžer Marko Ool.



Korvpallisõbrad saavad rõõmustada, sest Kuressaare BC Hundid/ASSA Abloy alustas oma järjekordset Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliiga hooaega. Kuigi esimeses võõrsil peetud mängus loodetud edu ei saavutatud, siis järgmine mäng leiab aset kodus Betoonimeistri vastu juba eeloleval laupäeval ja korvpallurid loodavad mõistagi ka Saaremaa pealtvaatajate toetusele.



Nii esiliigas kui meeskonnas endas on toimunud mitmeid muutusi. “Kui eelmisel hooajal oli esiliigas 14 meeskonda, siis sel aastal 12 ja tase on minu hinnangul ühtlasem. Minu enda roll on ka muutunud, sest olen nüüd meeskonnas mänedžer, kuna peatreeneri rolli täidab Andres Lehesalu.



Ta on küll pealinna mees, aga meeskonna juures olnud selle algusest peale nii mängijana juba SWE-7 aegadest kui ka klubi juhatuse liikmena. Olen ise mängude ajal väljaku ääres küll, aga kui tõmmata paralleele lähimineviku Eesti koondisega, siis mina olen nüüdsest Huntide Andres Sõber, ja Lehemets on Tiit Sokk,” kirjeldab Ool naljaga pooleks muutusi klubi treenerite tasandil.



Esiliiga on jaotatud kahte kuueliikmelisse alagruppi ja Hundid paiknevad B-grupis, kus vastasteks on Betoonimeister/Tskk/Nord, Ambla Spordiklubi, BC Tartu, Vasar (endine Balteco) ja G4S Noorteliiga II. A-grupis mängivad Kohila/Telia SK/Webware, SK Torma Sport, Paide Viking Window (valitsev meister), EMÜ SK, Tartu Kalev/Estiko ja Tamsalu Los Toros/Viru Haigla.



“Mina küll ei julgeks hinnata, et üks grupp teisest tugevam oleks. Ka G4S Noorteliiga II on kõva sats ja see, et Betoonimeister neid 90:55 võita suutis, on pigem üllatus,” hindas Ool gruppide koosseise.



Alagruppides mängitakse kaks ringi, kõigiga kohtutakse nii kodus kui võõrsil. Kolm paremat jätkavad ülemises vahegrupis, et panna paika play-offide paigutused. Alumised kuus meeskonda selgitavad ülejäänud kaks play-offidesse pääsejat.



Mäng anti käest teisel poolajal



Olgugi, et mitmed põhimehed olid Huntidel avamängus erinevatel põhjustel puudu, alustati hästi ja esimene veerandaeg võideti 21:20. Edu jätkus ka teisel veerandajal, mis võideti koguni 29:16. “Saime esimesel poolajal palju kergeid korve. Meie uus tagamängija Mirjo Koit sopsas kolmestega, teised tabasid samuti korralikult ja nii see edu meile tuli,” kommenteeris Ool Meie Maale.



“Teisel poolajal panid nad kaitses juurde ja meie visketabavus jättis kõvasti soovida. Ometi oli viimastel minutitel veel võimalus mäng koju tuua, kui seis oli 68:68, paar minutit oli mängida, läksime poolkiiresse ja ei pannud ära.



Vabavisked meil lõpus sisse ei läinud, mõnes episoodis nappis ka pisut sportlikku õnne. Mis seal salata, puudust tundsime ka Raigost (Raigo Sooär, toim.), aga samas, taga nutma me seda mängu ei hakka. Lihtsalt kahju on, et vahepeal üsna reaalsena tundunud võit käest ära libises,” võttis Ool mängu kokku.



Kui esimesel poolajal visati suurepärased 50 punkti, siis teisel poolajal lisandus vaid 22. Nii jäid ka visketabavuse protsendid üsna madalaks. Kahepunktiviskeid tehti 55 korda, millest läbi korvirõnga läksid vaid 20 (36,4%) ja kolmepunktiviskeid 12, millest korvi sopsas vaid neli (kõik Koidu visked).



Vabavisete tabavusprotsent 32-st 20, 62,5%) oli pisut parem, kuid ka seal on kindlasti parandamisruumi.



Meeste punktipanused jagunesid üsna ühtlaselt. Resultatiivseim oli 14 punkti visanud Mirjo Koit, kes tabas kaheksast kaugviskest neli. Taavi Tõnus ja Reigo Lass toetasid mõlemad 11 punktiga, Jonas Põlluveer viskas kümme punkti, Egert Väinaste ja Andri Väljaots mõlemad kaheksa punkti. Platsil käisid veel Kristo Teder (5 punkti), Indrek-Jörgen Attim (3 p.) ja Urmas Oja (2 p.).





Hundid tunnevad pikkadest puudust



Marko Ool, kuidas meeskonna komplekteeritusega rahul oled?



Alati võiks sellega paremini olla. Kõige suurem murelaps on praegu pikkade tsentrite puudumine. Keskmängija kohta loodame täita nelja mängijaga – need on Kristo Teder, Raigo Sooär, Egert Väinaste ja Reigo Lass. Olgugi, et oleme soovinud meeskonda komplekteerida eeskätt Saaremaa mängijatega, siis sel aastal on meil mandrilt kolm täiendusmeest ka ette näidata. Need on Mirjo Koit, Jonas Põlluveer (mõlemad tagamehed) ja Reigo Lass (keskmängija).



Samas kimbutavad meie mehi ka vigastused. Kõige kiiremini naaseb platsile ilmselt viskav tagamees Margo Liivand. Novembris loodame väljakul näha ka Indrek Õunpuud ja Tauno Selbergi. Kauem tuleb oodata vist Siim Pildret, keda minu teada vaevavad selja- ja/või puusahädad.



Ühest küljest miinuseks, aga teisest küljest ka plussiks on see, et kindlat liidrit ma meeskonnas hetkel ei näe, samas kõik võivad visata 10-15 punkti igas mängus. Jah.



Sooär võib visata ka rohkem, kuid kõik sõltub sellest, kas ja kuidas talle söödud pärale jõuavad.



Millised on meeskonna eesmärgid Eesti esiliigas?



Siin mingit saladust ei ole. Miinimumeesmärk on jõuda kaheksa parema hulka ehk play-offi. Maksimumeesmärk on aga final-four ehk jõudmine poolfinaali.

Arvestades meeskondade suhteliselt võrdset taset, võib eeldada, et tuleb tasavägine hooaeg.



Mis taktikaga Betoonimeistri vastu lähete?



Alguses tuleb võtta üks mäng korraga. Järgmine mäng on meil laupäeval kodus tugeva Betoonimeistriga, kes on selle kohtumise favoriit.



Peame nende pressinguga toime tulema ja suutma palli korralikult üle tuua.



