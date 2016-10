Sport

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Teise etapi võitis Martin Kallas



Maakonna kiirmalemeistrivõistluste teisel etapil osales kümme mängijat. Esikoha sai Martin Kallas, kelle kontosse kogunes 5,5 punkti seitsmest võimalikust. Teise ja kolmanda koha saanud Ergo Beek ja Jaak Turja jäid Kallasest maha poole punktiga (omavahelise partii võitis Beek).



Heitlikult mängis paljukordne maakonna meister ja ka mullune võitja Rain Kilumets, kes seekord koguni kolm kaotust sai.



Teda võitsid Arvo Kallas, Ergo Beek ja Jaak Turja. Samas alistas Kilumets neljandas voorus hilisema võitja.



Neli punkti kogus ka Arvo Kallas, kes jäi koos Kilunetsaga jagama 4.-5. kohta. Neile järgnesid Juuno Jalakas (3,5 p.), Andres Sui ja Siret Sui (mõl 3 p.) ja Taavi Remmel.



Lauamängijad selgitavad finaliste



Astes toimunud maakonna lauamängude mitmevõistluse meistrivõistluste teisel valikturniiril saatis edu Gunnar Usinat (LTK Tops), kes kogus 16 punkti 24-st võimalikust. Teise koha pälvis 13 punktiga Väino Uljas, punktiga kaotas talle Olev Kiirend. Esikolmiku tulemusi: Usin – Uljas 5,5:2,5; Usin – Kiirend 5,5:2,5; Uljas – Kiirend 4,5:3,5.



Kahe etapi kokkuvõttes juhib 37 kohapunktiga Usin, teisel kohal on Kiirend (35 kp.) ja kolmas on Villu Kallas (32 kp.) Talle järgnevad Meelis Uuväli (20 kp.), Väino Uljas (18 kp.). Enno Kermik (15 kp.) ja Urmo Auväärt (14 kp.).



Kolmas ja viimane valikturniir toimub 17. novembril kell 18 Aste klubis.



