Viikingid edenesid veerandfinaali

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 18. oktoober 2016. Amor Luup (keskel palliga) lõi karikamängus Märjamaale kaks kolli ja tõusis nii kolmapäevaõhtuse kohtumise üheks kangelaseks. Fotod: Valmar Voolaid FC Kuressaare jalgpallimeeskond purustas kolmapäeval Kuressaare kunstmurustaadionil peetud Evald Tipneri Eesti karikavõistluste 1/8-finaalis Raplamaa JK Märjamaa tulemusega 5:0 ja edenes kaheksa parema hulka. Väravaid lõid Amor Luup, Urmas Rajaver ja Elari Valmas.



Kuigi Raplamaa JK Märjamaa on pigem tõusuteel, sest tulevaks hooajaks mängiti end neljandast liigast kolmandasse, siis Kuressaares toimunud karikakohtumine kohaliku FC Kuressaare vastu meenutas pigem Taaveti ja Koljati mõõduvõttu.



Juba esimesel poolajal tehti sotid selgeks. Skoori avas 19. minutil Amor Luup. Kaheksa minutit hiljem viis Urmas Rajaver kodumeeskonna juba 2:0 ette. Kõige efektsem oli ehk keskkaitsja Elari Valmase tabamus, mis sündis 32. minutil.



“Keskväljal tehti meie vastu viga. Karmo (Karmo Paju – toim) nägi, et olen vaba ja mängis karistuslöögi mulle lahti. Võtsin palli ühe puutega ette ja põrutasin 30 meetrilt peale. Tabasin hästi, löök tuli ilusti välja ja pall lendas värava vasakusse alla nurka. Väljakul oli kunstvalguse käes suhteliselt hämar ja see ehk raskendas ka vastaste väravavahil oma tööd teha,” kirjeldas Valmas oma tabamust Meie Maale.



“Otsus kaugelt lüüa tuli suht spontaanselt ja julgust andis seegi, et olin ka enne proovinud, kuid siis lõi Urmas Rajaver väravavahi tõrjest ikkagi ära,” lisas Valmas ja jätkas:



“Teadsime, et neil oli kaasas vaid 11 meest, kes mängisid ilma vahetusteta. Seepärast leppisime kokku sellises taktikas, et hoiame tempot kogu aeg üleval ja küll siis võimalused tekkima hakkavad. Ja täpselt nii ka läks.”



Tagantjärele on ehk huvitav teada, et veel mängupäeva hommikul küsisin Valmaselt, mitu väravat sel hooajal Kuressaare Esiliiga B-s löödud 115 väravast tema arvel on. Kui kuulsin, et ainult üks, siis leppisime naljaga pooleks kokku, et täna tuleb teine ja keskkaitsja Valmas pidas kokkuleppest korralikult kinni…



Teisel poolajal toimus võidu vormistamine. Pall sattus harva FC Kuressaare väljakupoolele ja veel harvem 16-kasti, nii et puurivahina tegutsenud Roland Kütil võis päris jahe hakata. Isegi vaatamata sellele, et treenerina tegutsenud Sander Viira ta poolajal Enri Nurmiku asemel väravasse vahetas.



Valmas unistab Euroopa liigast



“Üllatav oli see, et Märjamaa ei taganenud oma mängujoonisest mängu lõpuni. Rünnakule ei tormatud ja istuti peamiselt kaitses. Nii oli raske neile juurde lüüa,” iseloomustas Valmas teist poolaega.



Kuna ka teisel poolajal ei suudetud vastaste tiheda kaitse tõttu keskelt läbi murda, siis pigem üritati kasutada ääri. Ja see töötas. Esmalt lõi Luup 59. minutil 4:0 ja viimase naela lõi märjamaalaste kirstu Urmas Rajaver, kes oli täpne 85. minutil.



Tipuründes mänginud 19-aastasel Maarek Suursaarel seekord väravat lüüa ei õnnestunudki, kuigi ta on 31 tabamusega Esiliiga B suurim väravakütt. Muide, just tema oli see, kes valiti septembrikuus Esiliiga B parimaks mängijaks.



“Maarek oli väga aktiivne ja tekitas endale ise mitmeid olukordi, kuid ei olnud tema päev ja õnne ka nappis,” märkis Valmas.



“Kui Esiliiga B-s oleme seadnud kindla eesmärgi liiga ära võita, siis karikavõistlustel sõltub palju loosiõnnest. Siiani on meil seda olnud ja oleme jõudnud veerandfinaali. Seal aga enam lihtsaid vastaseid tõenäoliselt ei tule. Süües kasvab aga isu ja järgmine eesmärk on jõuda poolfinaali. Ehk jõuame veel finaaligi välja, mis asjaolude kokkulangemisel tähendaks kohta Euroopa liigas,” käis Valmas lõpetuseks välja üsnagi kõrgelennulise eesmärgi.



Tänaseks on kaheksast 1/8-finaalist lõppenud kolm. Edasipääsu veerandfinaali on lisaks FC Kuressaarele kindlustanud veel Tartu JK Tammeka, kes alistas Tallinna Rumori Calcio tulemusega 5:1, ja Viljandi JK Tulevik, kes võitis EMÜ SK-d 5:0.



