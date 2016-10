Sport

Räim pidi MM-il leppima katkestamisega

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 18. oktoober 2016. Mihkel Räim Kataris. Foto: Cycling Academy Team / Facebook Üleeile Katari pealinnas Dohas toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel võitis meeste grupisõidu slovakist tiitlikaitsja Peter Sagan, kes edestas 257,3 km pikkuse sõidu grupifinišis britt Mark Cavendishi ja belglast Tom Boonenit. Ükski stardis olnud eestlane finišisse ei jõudnud – katkestasid nii Mihkel Räim, Gert Jõeäär kui Alo Jakin, vahendab Delfi Sport.



“See oli nn küljetuuletegemine ja seekord olid just belglased need, kes ründasid väga vara. Sellega lõikasid näppu nii sakslased ja hollandlased, kes ei uskunud, et äraminek nii vara toimub. Sõita jäi siis umbes 160–170 km,” ütles eile Meie Maale Andres Lauk. “Algul sõideti kõrbes ja lõpus sõideti linnas seitse 15 km pikkust ringi.



Puhus kõva tuul, lisaks töötles jalgrattureid ka kuumus. Kuna lõpus oli võimalus liidritelt ring pähe saada, siis üldjuhul tähendab see rajalt mahavõtmist. Nägin ise eile telekast, kuidas üks rajakohtunikest näitas punast lippu sellele grupile, kus sõitis Räim. Tema enda kommentaari mul veel ei ole,” nentis Lauk.



Kas Räim oli poliitiliste mängude ohver?



“Eesti profirattur: poliitiline mäng – klubi juhtkonnale oli tähtis, et juutide tiim võistleks moslemite riigis” – nii on pealkirjastatud lugu, mis ilmus Delfi Spordis. Ja see profirattur on meie Mihkel Räim, kes oma Facebooki lehel nii kirjutab.



Kuigi oli ette teada, et Räime koduklubi Team Cycling Academy Dohas alanud maanteesõidu maailmameistrivõistluste meeskonnasõidus suurde mängu ei sekku, oli Iisraelis registreeritud tiim väga huvitatud seal osalemisest.



