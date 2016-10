Sport

Noot võitis Kolme Päeva Jooksu

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 17. oktoober 2016. EILE RAJAL: Veel kolm kilomeetrit enne lõppu Kuressaare linnuse juures püsis esiduo, Andi Noot (nr 672) ja Mark Abner (nr 101) koos. Finišis lahutas neid aga 15 sekundit. Foto: Riho Lüüs Tavaliselt küll lühemate distantsidega harjunud punapäine Andi Noot suutis kõigil kolmel päeval oma konkurente edestada ja lõppaeg märkis 2:19.14,3 märkis 23-aastase sõrulase kindlat võitu.



Kolme Päeva Jooksu joostakse alates 1974. aastast ja sel aastal kandis see “habemega” jooks järjekorranumbrit 43.



Kahtlemata on tegemist Saaremaa hooaja suurima jooksuüritusega, kus alati osaleb massiliselt ka mandrilt tulnud jooksjaid. Nii on mõistagi eriti hea meel tõdeda, et jooksu võit just Saaremaale jäi.



Kuue parema hulka mahtus veel 27-aastane Ando Õitspuu ja kümne parema hulka veel Mairo Mändla (7.). Kindlasti vajab ära märkimist ka veteranide hulka kuuluva Kalev Õisnurme kõrge 15. koht üldarvestuses ja kindel esikoht M45 klassis. Õisnurm edestas omas vanuseklassis teisena lõpetanud tuntud jooksumeest Toomas Tarmi (Tallinna Sparta) üle kolme minuti (tulemused vastavalt 2:30.59,2 ja 2:34.03,2). Põhijooksus oli soo- ja vanuseklasse lausa 17.



Noot: tulin jooksma koduetappi



“Tegelikult tulin Saaremaale jooksma ainult oma koduetappi (teine etapp 16,195 km, toim.), sest jooks kulgeb Sõrves läbi Jämaja. Siis lõin käega ja mõtlesin, et tulen ikka esimese etapi starti ka. Seal õnnestus võita ja ülejäänud kahel päeval ka. Mul on vorm sel aastal üsna hea olnud ja ka praegu ei saa selle üle väga kurta. Midagi rasket ma sellel jooksul ei tundnud. See oli nagu mahutrenni eest mul,” kommenteeris Noot oma võistlemist.



“Järgmine tõsisem jooks on 29. oktoobril kavas Soomes, kus pidevate tõusude-langustega kruusarajal on distantsi pikkuseks 9,5 km. Olen seal nüüd kaks aastat järjest võitnud ja kolm on kohtuseadus. Ilma võiduta ei julge nagu koju tagasi tullagi. Konkurents on tihe, sest kohal on kogu Soome paremik,” rääis Noot ka oma lähituleviku plaanidest.



“Vorm on tegelikult üsna vilets ja kuues koht oli ilmselt ka lagi. Viies koht oli poole minuti kaugusel ja pigem võistlesin Mairoga (Mairo Mändla, toim.) kuuenda-seitsmenda koha peale. Eesmärk sai selles osas küll täidetud, sest kuue hulka soovisin ikka jõuda ka,” andis Meie Maale lühikese kommentaari ka Mäebe kandist pärit Õitspuu, kes Tõnu Vaheri sõnul hakkaski jooksuga tegelema seetõttu, et Kolme Päeva Jooks tema kodukülast läbi kulges.



Olgu lugejatele toodud ka kõrged kohad välja jooksnud Saaremaa meeste ajad – 6. Ando Õitspuu 2:22.36,5; 7. Mairo Mändla 2:23.46,3.



“Olen vist põhijooksu vanim Saaremaa jooksja tõesti,” avaldas Meie Maale oma arvamust jooksu kommenteerinud 81-aastane Mustjala spordihing Paavo Vara.

“Väino Vaha on alles 77 . . .



Mul oli vahepeal 15-aastane paus sees, aga hing ei andnud rahu ja tulin seekord jälle starti. Pean tunnistama, et need 16 km distantsid olid ikka rasked. Valisin liiga kiire algtempo ja Sõrves oli Jämaja lõigul vastutuul ka, mis üsna läbi võttis ja sundis pause tegema. Õnneks kulges Sõrve etapi lõpuosa metsa vahel ja lõpp läks tuule poolest vähe lihtsamini, kuigi, vajab märkimist, et metsamehed on Iide kandis viimasel ajal lageraiet palju teinud.”





***



Jooksu hing Tõnu Vaher kukkus rajal kokku



Kolme Päeva Jooksu peakorraldaja, au ja südametunnistus Tõnu Vaher kukkus reedel joostud esimese etapil peale kuuendat kilomeetrit kahetsusväärselt kokku. Jooksu saatnud kiirabi sekkus koheselt ja Vaher viidi kiirelt Tallinna arstide kontrolli alla.



“Kriisimomendid kahtlemata olid, praegu tunnen end igal juhul hästi,” ütles Vaher eile telefonitsi Meie Maale.



Jooksu ametlik veebileht saaremaajooks.ee annab põhidistantsile registreerunud osalejate arvuks küll 673, kuid küllap neid tuli viimasel hetkel veel juurde, sest kuidas muidu sai jooksu kommentaator reedel vahetult enne starti öelda, et põhidistantsi rajale lähetatakse 699 jooksjat.



“Nojah, kuulsin minagi sellist arvu ja sellele lisas kommentaator veel naljatamisi, et kui Tõnu ka jookseks, siis oleks ilus ümmargune arv – 700,” rääkis Vaher eile Meie Maale.



“See oli kahtlemata heatahtlik lause, aga üks “loll” haaras sellest kinni ja tormaski rajale. Ning see “loll” olin mina. Mul ei olnud võistlusdressigi, aga registreerinud ma end igaks juhuks olin, haarasin bussist numbri ja jooksu ajal panin selle külge. Ma ei jõudnud sel hommikul süüagi ja korralduspinged olid ka peal. Nii see juhtuski, pilt oli ees, aga jõud kadus ära,” meenutas Vaher.



Pühapäeval luges Kuressaare spordikeskuse saalis autasustamist juhtinud Alver Kivi ette Tõnu Vaheri sõnumi, kus jooksu hing andis kõikidele edasi oma palavad tervitused. See võeti vastu suure aplausiga.



