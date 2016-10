Sport

Tänak Hispaanias kuues

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 17. oktoober 2016. Ott Tänak Hispaania rallil aeglast kurvi võtmas. Foto: @World/Dmack Saaremaa ja Eesti parim rallipaar, DMACKi värve kaitsvad Ott Tänak ja Raigo Mõlder suutsid ralli MM-sarja 11. etapil, mis sõideti Hispaanias Kataloonias, keerulistele oludele ja masina tehnilisele rikkele vaatamata saavutada kokkuvõttes igati korraliku kuuenda koha.



Teadaolevalt suutsid saarlased neljapäeval kavas olnud 3,2-kilomeetrisel avakatsel võtta katsevõidu. Reedel sõideti kohati tugevas vihmasajus, kuid mõlemal päeval oli meestel probleeme Ford Fiesta tagumise diferentsiaaliga probleeme.



Eilsele viimasele võistluspäevale mindi seitsmendana, kuid tänu briti Kris Meeke’i katkestamisele tõusti kuuendale kohale ning sõideti ralli sel kohal rahulikult ka lõpuni.



“See oli keeruline ralli, eriti reedel vihmaga. Tore oli seda natuke aega ka juhtida. Nautisin neid asfaldiradu, kiiruskatsed olid tõeliselt kenad ja sujuvad. Kui sõit sujus, oli tunne väga hea. Kuues koht tähendab taas korralikke punkte, saime uueks hooajaks jälle väärt kogemuse,” rääkis Tänak kodumeeskonna pressiteenistuse vahendusel.



“Oleme Hispaanias ka varem ettearvamatut ilma näinud ja õnneks meie rehvid toimisid neis tingimustes. Asafaldikatsed olid taas rasked, kuid me areneme iga ralliga ja Ott suutis taas teha tugeva ralli, andes endast parima ja kindlustades meeskonnale parima tulemuse Hispaaniast”, jäi meeskonna mänedžer Dick Cormack Tänaku esitusega rahule.



Samal ajal kindlustas oma neljanda järjestikuse MM-tiitli Sebastien Ogier, kes haaras laupäeval ralli liidrikoha Dani Sordolt ning hoidis seda lõpuni välja, kuigi vahe hispaanlasega jäi lõpuks vaid 15,6 sekundit, kirjutab Delfi Sport.



Ogieril on kaks etappi enne hooaja lõppu koos 222 punkti, millega ta edestab üldjärjestuses teist kohta jagavaid Thierry Neuville’i ja Andreas Mikkelseni koguni 95 punktiga. Ogieri jaoks on tegu tema neljanda MM-tiitliga, mis on kõik tulnud järjest.



