Räim sai MM-il meeskonnaga 12. koha

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Araabia poolsaarel Pärsia lahe rannikul asuvas Kataris algasid jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlused.



Esmalt oli kavas 40 km meeskonnasõit, kus ratta lükkas joonele ka Cycling Academy Teami ridades pedaaliv Mihkel Räim. 17 meeskonna seas õnnestus Räime meeskonnal saavutada 12. koht. Kuldmedali pälvinud Etixx-Quick Step meeskonnale jäädi alla 4.24-ga.



“Võib väga rahule jääda, poisid olid tublid ning oma panusega olen ka rahul. 15 sekundit jäi lahutama TOP 10 kohast ja 40 sekundi kaugusele jäi viimane World Touri tiim. See oli sellel hooajal viimast korda, kui esindasin oma tiimi. Uuesti olen joonel juba pühapäeval, kui kaitsen grupisõidus rahvuskoondise värve,” saame lugeda Mihkel Räim Official Facebooki postitusest.



