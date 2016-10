Sport

Vutinaiste suur kaotus Flora duublile

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Eesti naiste karikavõistluste 1/8 finaalis kaotas kodus kaheksa mängijaga mänginud naiskond Tallinna FC Flora II-le 0:12 ja langes konkurentsist, kirjutab fckuressaare.ee.



“Mängust pole midagi rääkida,” tunnistas treener Arli Saar. “Osa tüdrukute suhtumine on null. See oli hooaja viimane mäng ja nüüd on neil aega mõelda, kas nad tahavad jalgpalli mängida. Kui ei soovi, siis pole mõtet neid ka mängijate nimekirja kanda.”



Mängisid ja tunnustust väärivad Triinu Eliise Põld, Liis Jaaku, Liisa Mere, Gerly Ots, Eva Haavel, Rahel Kirs, Marilis Remmel ja Lisette Karja.

