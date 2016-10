Sport

Malehooaja juhatas sisse kiirturniir

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Läinud laupäeval kogunes 12 maletajat Kuressaare spordikeskusesse, et osaleda maakonna kiirmalemeistrivõistluste esimesel etapil.



Allakirjutanul oli tõeliselt hea meel laudade taga näha ka noori mehi ja ka ise pärast aastatepikkust pausi maakonna parematega jõudu katsuda. Mängiti seitse vooru šveitsi süsteemis. Esikoha saavutas kuue punktiga seitsmest võimalikust paljukordne Saaremaa kiirmale tšempion Rain Kilumets.



Teist kohta jäid jagama Saaremaa maleklubi president Marko Siil ja Hendrek Kelder (mõl 5 p). Neile järgnes 4,5 punktiga maakonna naiste male liider Milde Burkova. Esikuuikusse mahtusid veel Arvo Kallas ja Gunnar Usin (mõl 4 p).



Neile järgnesid: 7.–9. Jaak Turja, Juuno Jalakas ja Andres Sui (kõik 3 p), 10. Ülo Tuulik 2,5 p, 11. Taavi Reimal 2 p, 12. Andre Koppel.



