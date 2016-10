Sport

Ken Torn: Kogesime sel hooajal palju ebaõnne

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Ken Torn. “Saaremaa ralliga võin üldjoontes rahule jääda, sest minu peamisel konkurendil Gustav Kruudal oli võimsam auto kui minul kasutada oli. Mõlemad oli küll Ford Fiesta R2-d, kuid Gustavil oli Saaremaa rallil uuema põlvkonna turbomootoriga varustatud auto, mis annab sirgetel suurema tippkiiruse ja omab ka kurvidest välja sõites rohkem väänet,” võrdles Torn enda ja konkurendi autosid.



“Gustav on väga piloot, kuid minu kasuks rääkis ehk koduradade parem tundmine ja muud eelist mul seekord ei olnud. Olen Undva katsel alati hästi sõitnud ja ka seekord ei teinud ma seal ühtegi sõiduviga. Ütlen ausalt, et mina ei suutnud tõesti Undvas kiiremini sõita, ometi tegi Kruuda just seal vahe sisse,” lisas Torn.



Seega Saaremaal kuulus Ken Tornile ja Riivo Mesilale EMV3 klassi arvestuses teine koht ja Eesti meistrivõistluste üldarvestuses kolmas koht. Ette jäid Miko Niinemäe ja Gustav Kruuda. “Hooaja alguses oli püstitatud eesmärk oma klassis üldarvestuses ikka ära võita. Kuid kogesin sel hooajal palju ebaõnne ja sinna see läks.” “Gustav on väga piloot, kuid minu kasuks rääkis ehk koduradade parem tundmine ja muud eelist mul seekord ei olnud. Olen Undva katsel alati hästi sõitnud ja ka seekord ei teinud ma seal ühtegi sõiduviga. Ütlen ausalt, et mina ei suutnud tõesti Undvas kiiremini sõita, ometi tegi Kruuda just seal vahe sisse,” lisas Torn.Seega Saaremaal kuulus Ken Tornile ja Riivo Mesilale EMV3 klassi arvestuses teine koht ja Eesti meistrivõistluste üldarvestuses kolmas koht. Ette jäid Miko Niinemäe ja Gustav Kruuda. “Hooaja alguses oli püstitatud eesmärk oma klassis üldarvestuses ikka ära võita. Kuid kogesin sel hooajal palju ebaõnne ja sinna see läks.”

Veel artikleid samast teemast »