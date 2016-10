Sport

MEIE MAA TV: Kõrge parima saarlasena viies

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Sellise vigase “taguotsaga” sõitsid Timmu Kõrge ja Kaido Kaubi terve teise päeva ja jõudsid finišisse viiendana. FOTO: Valmar Voolaid Reedel ja laupäeval sõidetud 49. Saaremaa ralli lõpetas kümme saarlaste ekipaaži, viis jäid erinevatel põhjustel raja äärde. Üldarvestuses pälvis kõrge viienda koha Timmu Kõrge – Kaido Kaubi, märkimisväärselt sõitsid ka Ken Torn – Riivo Mesila (15.) ja Rasmus Uustulnd – Kuldar Sikk (28.).



Järjekordne Saaremaa ralli on jälle möödanikuks saanud. Saarlastel seekord poodiumile küll asja ei olnud, kuid Timmu Kõrge – Kaido Kaubi sõit Ford Fiesta R5-ga väärib igati tunnustust. Etapivõit Koimlas ja teine koht Kuressaare linnakatsel on selle veenvaks kinnituseks.









Kõrgel ei olnud lihtne sellise vähese ajaga Fordi sõiduomadustega harjuda ja eks vajab veel lihvi ka koostöö Kaubiga. Kõrge ütles enne rallit Meie Maale, et koht kuue hulgas on nende miinimumeesmärgiks ja see sai täidetud.

Eks mõned fännid ole viimasel ajal Tänaku ja Kõrge rallivõitudega võib-olla pisut ka ära hellitatud ja oli kuulda ka arvamusi, et Kõrgel ja Tornil oleks võinud paremini minna. Samas sõitsid ka Ken Torn ja Riivo Mesila oma Ford Fiesta R2-ga igati väärikalt ja pidasid ägedat lahingut võimsama autoga sõitnud Gustav Kruudaga.



Oma klassi teise koha nad ometi saavutasid ja see on väärtus omaette. Korraliku sõidu tegi ka Rasmus Uustulnd, kes tegi koostööd Ott Tänaku endise kaardilugeja Kuldar Sikuga. EMV 3 klassi viienda ja üldarvestuse 28. kohaga võib ka tema tõenäoliselt rahul olla.



Plangi võitis, Koitla koges ebaõnne



Ralli võit läks seekord ekipaažile Siim Plangi – Marek Sarapuu (Mitsubishi Lancer Evo X), kellel kulus kõigi kümne kiiruskatse (120,3 km) läbimiseks aega pisut üle tunni ehk täpsemalt 1:00.46,6.



Tänu Rainer Ausi – Simo Koskineni (Mitsubishi Lancer Evo IX) rehvipurunemisele seitsmendal ehk Leedri katselkatsel said üldarvestuses teise koha rallipaar Miko Niinemäe – Martin Valter (Škoda Fabia R5), kes kaotas Plangile 54,7 sekundiga. Aus oli lõpuks kolmas ja kaotas omakorda Niinemäele 7,4 sekundit.









Ajaliselt tundus Plangi ralli võit tõesti kindlana, kuid oma pitseri vajutas sellele Kaspar Koitla – Andres Otsa (Škoda Fabia R5) katkestamine. Nimelt olid Koitla – Ots ralli peale esimest päeva üldliidrid. Laupäeval oli nende edu pärast 12,49 km pikkust Pidula katsevõitu Plangi ees 15,7 sekundit.



Kuid hästialanud rallile sai saatuslikuks viies katse Pahapillil, kus haugati üht kurvi liiga optimistlikult ja sõideti rajalt välja. Auto sai puud riivates vigastada ja nii tuli Koitlal Saaremaa ralli liidrikohalt katkestada.









Kõrge ees neljandana lõpetasid soomlased Eerik Pietarinen – Juhana Raitanen (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes kaotasid Ausile kindlalt 48,3 sekundiga. Kõrge kaotas viiendana põhjanaabritele 24,7 sekundiga ja kuuendana lõpetanud Läti-Vene rallipaar Aleksejs Ostanins – Andrey Arefev (Mitsubishi Lancer Evo X) olid samuti üsna turvalisel 20,5 sekundi kaugusel.



Hotellides tühistati bronne



Kokku sai lõpuaja kirja 92 ekipaaži, katkestas 32, neist viis olid saarlased. Kõige kibedamalt läks ehk Karl Jalakal ja Rando Targal, kes jäid oma BMW-ga kuuenda katse starti hiljaks. “Nojah, Karli autot oli vaja pisut putitada ja seetõttu jäid nad tõesti hiljaks. Eelmistel Eestis sõidetud rallidel oleksid nad starti lubatud, aga seekord mitte, sest hilinemine oli pikem kui 15 minutit, mis olla nüüd uuemate Euroopa reeglite järgi keelatud,” kommenteeris Karli isa Toomas Jalakas Meie Maale. Mine tea, milleks selline kooliraha võib tulevikus kasulikuks osutuda.



Pisut pettunud oli ka Lembit Soe, kel jäi lõpuni sõita vaid kolm katset. “Käändtelje purunemine ei lubanud meil kahjuks jätkata, aga loodame, et juubelirallil tuleme ikka korraliku tulemusega lõpuni,” rääkis vanameister.

“Rahvast oli raja ääres vähem mitte tugeva tuule pärast, sest ilmaga on enamus alati arvestanud, vaid näpuga tuleb näidata meie praeguse kasina praamiühenduse peale. Tean ka seda, et Kuressaare hotellides oli küllalt palju bronnidest loobumisi,” lisas Soe.





Saaremaa sõitjate tulemused

(üldkoht, koht oma võistlusklassis, piloot, kaardilugeja, auto)



5. (3. EMV 1) Timmu Kõrge / Kaido Kaubi Ford Fiesta R5

15. (2. EMV 3) Ken Torn / Riivo Mesila Ford Fiesta R2

28. (5. EMV 3) Rasmus Uustulnd / Kuldar Sikk Ford Fiesta R2

56. (6. EMV 5) Kermo Laus / Kauri Pannas Nissan Sunny

62. (9. EMV 4) Gert Virves / Mihkel Raudsepp Opel Astra

70. (13. EMV 4) Erkko East / Margus Brant Honda Civic Type-R

82. (13. EMV 3) Kenneth Sepp / Tanel Kasesalu Ford Fiesta R2

85. (16. EMV 4) Raigo Reimal / Magnus Lepp Volkswagen Golf

86. (17. EMV 4) Chrislin Sepp / Karl-Artur Viitra Honda Civic Type-R

89. (19. EMV 4) Rando Turja / Ain Sepp Lada VFTS



Katkestajad

1. katsel (väljasõit) Lauri Peegel / Andres Tammel Honda Civic

4. katsel (tehn. probleem) Tauri Pihlas / Ott Kiil Toyota Starlet

5. katsel (käigukast) Janar Tänak / Janno Õunpuu Lada S1600

6. katsel (jäid starti hiljaks) Karl Jalakas / Rando Tark BMW Compact

8. katsel (käändtelg) Lembit Soe / Ahto Pihlas Toyota Starlet Järjekordne Saaremaa ralli on jälle möödanikuks saanud. Saarlastel seekord poodiumile küll asja ei olnud, kuid Timmu Kõrge – Kaido Kaubi sõit Ford Fiesta R5-ga väärib igati tunnustust. Etapivõit Koimlas ja teine koht Kuressaare linnakatsel on selle veenvaks kinnituseks.Kõrgel ei olnud lihtne sellise vähese ajaga Fordi sõiduomadustega harjuda ja eks vajab veel lihvi ka koostöö Kaubiga. Kõrge ütles enne rallit Meie Maale, et koht kuue hulgas on nende miinimumeesmärgiks ja see sai täidetud.Eks mõned fännid ole viimasel ajal Tänaku ja Kõrge rallivõitudega võib-olla pisut ka ära hellitatud ja oli kuulda ka arvamusi, et Kõrgel ja Tornil oleks võinud paremini minna. Samas sõitsid ka Ken Torn ja Riivo Mesila oma Ford Fiesta R2-ga igati väärikalt ja pidasid ägedat lahingut võimsama autoga sõitnud Gustav Kruudaga.Oma klassi teise koha nad ometi saavutasid ja see on väärtus omaette. Korraliku sõidu tegi ka Rasmus Uustulnd, kes tegi koostööd Ott Tänaku endise kaardilugeja Kuldar Sikuga. EMV 3 klassi viienda ja üldarvestuse 28. kohaga võib ka tema tõenäoliselt rahul olla.Ralli võit läks seekord ekipaažile Siim Plangi – Marek Sarapuu (Mitsubishi Lancer Evo X), kellel kulus kõigi kümne kiiruskatse (120,3 km) läbimiseks aega pisut üle tunni ehk täpsemalt 1:00.46,6.Tänu Rainer Ausi – Simo Koskineni (Mitsubishi Lancer Evo IX) rehvipurunemisele seitsmendal ehk Leedri katselkatsel said üldarvestuses teise koha rallipaar Miko Niinemäe – Martin Valter (Škoda Fabia R5), kes kaotas Plangile 54,7 sekundiga. Aus oli lõpuks kolmas ja kaotas omakorda Niinemäele 7,4 sekundit.Ajaliselt tundus Plangi ralli võit tõesti kindlana, kuid oma pitseri vajutas sellele Kaspar Koitla – Andres Otsa (Škoda Fabia R5) katkestamine. Nimelt olid Koitla – Ots ralli peale esimest päeva üldliidrid. Laupäeval oli nende edu pärast 12,49 km pikkust Pidula katsevõitu Plangi ees 15,7 sekundit.Kuid hästialanud rallile sai saatuslikuks viies katse Pahapillil, kus haugati üht kurvi liiga optimistlikult ja sõideti rajalt välja. Auto sai puud riivates vigastada ja nii tuli Koitlal Saaremaa ralli liidrikohalt katkestada.Kõrge ees neljandana lõpetasid soomlased Eerik Pietarinen – Juhana Raitanen (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes kaotasid Ausile kindlalt 48,3 sekundiga. Kõrge kaotas viiendana põhjanaabritele 24,7 sekundiga ja kuuendana lõpetanud Läti-Vene rallipaar Aleksejs Ostanins – Andrey Arefev (Mitsubishi Lancer Evo X) olid samuti üsna turvalisel 20,5 sekundi kaugusel.Kokku sai lõpuaja kirja 92 ekipaaži, katkestas 32, neist viis olid saarlased. Kõige kibedamalt läks ehk Karl Jalakal ja Rando Targal, kes jäid oma BMW-ga kuuenda katse starti hiljaks. “Nojah, Karli autot oli vaja pisut putitada ja seetõttu jäid nad tõesti hiljaks. Eelmistel Eestis sõidetud rallidel oleksid nad starti lubatud, aga seekord mitte, sest hilinemine oli pikem kui 15 minutit, mis olla nüüd uuemate Euroopa reeglite järgi keelatud,” kommenteeris Karli isa Toomas Jalakas Meie Maale. Mine tea, milleks selline kooliraha võib tulevikus kasulikuks osutuda.Pisut pettunud oli ka Lembit Soe, kel jäi lõpuni sõita vaid kolm katset. “Käändtelje purunemine ei lubanud meil kahjuks jätkata, aga loodame, et juubelirallil tuleme ikka korraliku tulemusega lõpuni,” rääkis vanameister.“Rahvast oli raja ääres vähem mitte tugeva tuule pärast, sest ilmaga on enamus alati arvestanud, vaid näpuga tuleb näidata meie praeguse kasina praamiühenduse peale. Tean ka seda, et Kuressaare hotellides oli küllalt palju bronnidest loobumisi,” lisas Soe.(üldkoht, koht oma võistlusklassis, piloot, kaardilugeja, auto)5. (3. EMV 1) Timmu Kõrge / Kaido Kaubi Ford Fiesta R515. (2. EMV 3) Ken Torn / Riivo Mesila Ford Fiesta R228. (5. EMV 3) Rasmus Uustulnd / Kuldar Sikk Ford Fiesta R256. (6. EMV 5) Kermo Laus / Kauri Pannas Nissan Sunny62. (9. EMV 4) Gert Virves / Mihkel Raudsepp Opel Astra70. (13. EMV 4) Erkko East / Margus Brant Honda Civic Type-R82. (13. EMV 3) Kenneth Sepp / Tanel Kasesalu Ford Fiesta R285. (16. EMV 4) Raigo Reimal / Magnus Lepp Volkswagen Golf86. (17. EMV 4) Chrislin Sepp / Karl-Artur Viitra Honda Civic Type-R89. (19. EMV 4) Rando Turja / Ain Sepp Lada VFTS1. katsel (väljasõit) Lauri Peegel / Andres Tammel Honda Civic4. katsel (tehn. probleem) Tauri Pihlas / Ott Kiil Toyota Starlet5. katsel (käigukast) Janar Tänak / Janno Õunpuu Lada S16006. katsel (jäid starti hiljaks) Karl Jalakas / Rando Tark BMW Compact8. katsel (käändtelg) Lembit Soe / Ahto Pihlas Toyota Starlet

Veel artikleid samast teemast »