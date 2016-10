Sport

Kajupank ja Rapla serveerisid üllatuspommi

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Üleeile tehti algust Eesti korvpalli meistriliigaga. Raplas toimunud avamängus suutis kohalik AVIS Rapla alistada valitseva meistri BC Kalev/Cramo 82:66 (39:35).



Möödunud hooajal põhiturniiri neljandana ning lõpuks kolmanda meeskonnana lõpetanud AVIS Rapla oli pea kogu kohtumise dikteerivaks pooleks. Ühtegi veerandaega ei suutnud külalismeeskond Cramo võita, kirjutab basket.ee.



Eriliselt tähelepanuväärseks teeb Rapla võidu asjaolu, et Kalev/Cramo kaotas viimati põhiturniiri mängu kaks hooaega tagasi, 19. märtsil 2015, lisab Delfi Sport.

“Hea algus. Uskusin sisimas, et võime võita, aga mitte sellise lõpu ja sellise skooriga,” ütles Rapla treener Aivar Kuusmaa Delfi TV-le.



Võitjate poolel sai kõvasti mänguaega (30.26) saarlane Indrek Kajupank, kes jäi selles arvestuses alla vaid Thomas van-der-Marsile (31.20). Kokku tõi Kajupank oma meeskonnale üheksa punkti, neist "kaheseid" tabas üheksast üritusest kaks, "kolmeseid" kahest üks ja vabaviskeid kahest kaks.

