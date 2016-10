John Kaju slaalomis Eesti parim

Sport

Saaremaa purilaudur, 25-aastane John Kaju võitis laupäeval Pirital purjelauaslaalomis oma esimese Eesti meistri tiitli. “Võtsin sel hooajal seda slaalomit vähe tõsisemalt ka,” ütles Kaju Meie Maale.



“Kokku oli neli etappi ja võitsin need kõik. Kõik etapid toimusid Pirital. Tavaliselt on kavas kaheksa sõitu, kuid laupäeval lõõtsus Tallinna lahel tugev tuul ja peeti vaid viis sõitu. Üldiselt sobivadki mulle tugevad tuuled paremini, kuid ühes sõidus lipsas mul viga siiski sisse. Slaalomis neid teha ei tohi, sest distants on lühike ja teised kasutavad selle kohe ära. Ülejäänud neli sõitu õnnestus ikka võita,” kirjeldas Kaju võistluspäeva ja ala iseärasusi.



