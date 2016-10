Sport

Kõrgel jälle kõrged eesmärgid

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 04. oktoober 2016. Timmu Kõrge (paremal) ja Erki Pints tunamulluste Saaremaa ralli üldvõitjatena poodiumil. Kas õnnestub korrata? Foto: Valmar Voolaid / Meie Maa arhiiv Eeloleval reedel saab Kuressaares asuva 49. Saaremaa ralli stardikanga alt Ford Fiesta R5-ga esimesena rajale publiku üks lemmikuid Timmu Kõrge, kes saavutas üldvõidu tunamullu. Kõrget kohta sihib ta ka tänavu.



Reedel ja laupäeval sõidetakse Saaremaal Lääne- ja Kesk-Saaremaa teedel Eesti autoralli meistrivõistluste viimane ja FIA Balti karikavõistluste neljas etapp – 49. Saaremaa ralli. Rallile on registreerunud 137 ekipaaži. Kui Saaremaa ralli on alati toonud siia ka arvuka publiku mandrilt, siis saarlastele endile jagub küllaga piloote, kellele kaasa elada ja pöialt hoida.



“Mis siis, et Ott Tänak ei osale, küll rahvas raja äärde tuleb, kas või inertsist,” avaldas anonüümseks jääda soovinud staažikas rallisõber toimetusele oma arvamuse.



Kui Saaremaa ralli osalusrekordid küündivad 160 ekipaažini, siis tänavune 137 rallipaari tähistab Eesti meistrivõistluste arvestuses hooaja suurimat võistlejate arvu. See teeb rallihuvilistele mõistagi rõõmu. Kus võiks aga olla osaluslagi? “Minu arvates on 150 ekipaaži see kriitiline piir, et korraldajad saaksid mõistliku pikkusega ajagraafiku koostada,” ütles Meie Maale tuntud rallihuviline ja -toetaja Ivo Uustulnd Sar-Tech Motospordist.



Nagu juba eespool mainitud, siis stardirivi avab 2014. aasta Saaremaa ralli võitja Timmu Kõrge, kellele seekord kaarti lugemas Kaido Kaubi.



Kõrge stardib 13. korda järjest



“Nojah, ise olen Saaremaa ralli stardis 13. korda järjest, aga Kaido on meie ettevõtmisi alati toetanud ja olen temaga enne ka sõitnud. Näiteks 2012. aastal Mitsuga (loe: Mitsubishiga – toim) Kärla rallil, mille mäletatavasti võitsime, lisaks 2014. aastal Kaugatoma sprindil, ja eelmisel aastal bemariga (loe: BMW-ga) Saaremaa rallil, kus meid kimbutasid tehnilised probleemid ja loodetud kohta ei õnnestunud välja sõita,” meenutas Kõrge Meie Maale antud lühiintervjuus.



“Sel aastal ei ole ma nii kiire autoga (Ford Fiesta R5 on neljaveoline, mootoriks 1600 m3 turbo – toim) väga sõitnud. Eesti etappidel on istumise all olnud Lada VFTS. Teeme praegu Fordiga Saaremaal trenni ja püüame harjuda. Eesmärgid on seatud nii, et miinimum on koht kuue hulgas, aga kes siis võita ei tahaks. See on maksimumeesmärk. Ka poodiumiga jään mõistagi rahule,” rääkis Kõrge eesmärkidest.



“Kui masin terve püsib ja esikümnest välja jääme, siis tuleb pool raha tagasi maksta,” lisas ta naljatamisi.



Kes on Kõrge peamised konkurendid? Üks neist on autoga nr 2 startivad Kaspar Koitla (2012. aastal teine) ja Andres Ots, kes on Mitsubishi Lancer Evo IX vahetanud sel korral Škoda Fabia R5 vastu.



Kindlasti on väga kiired Eesti meistrivõistluste absoluutarvestuse ja klassi N4 meistrid Egon Kaur – Silver Simm (nr 3) ja Rainer Aus (2007. aasta võitja) – Simo Koskinen. Nii Kauril kui Ausil on sõiduvahendiks Mitsubishi Lancer Evo IX. Viimasel ajal räägitakse palju ka Miko Niinemäe võimalustest, kes sööstab sarnaselt Koitlale samuti Škoda Fabia R5-ga.



“Eks kõik R5-ga ja Mitsudega sõitvad mehed on kiired ja üritame nendega sammu pidada. Kõik on võimalik ja võistlus näitab, mis saama hakkab,” kinnitas ka Kõrge, et tõsistest konkurentidest tal puudust ei ole.



Ralli start antakse reedel kell 17.30 traditsiooniliselt Kuressaare keskväljakul. Veel samal õhtul sõidetakse kolm katset, nende hulgas ka Kuressaare linnakatse. Laupäeval on kavas seitse kiiruskatset, teiste hulgas ka punktikatse SS9 Cramo (9,45 km). Kahe päeva jooksul läbitakse pisut üle 120,30 katsekilomeetri.



Saaremaa sõitjad 49. Saaremaa rallil



(võistlusklass, piloot, kaardilugeja, auto ja stardinumber)

EMV 1 Timmu Kõrge / Kaido Kaubi Ford Fiesta R5 1

EMV 6 Lembit Soe / Ahto Pihlas Toyota Starlet 30

EMV 5 Janar Tänak / Janno Õunpuu Lada S1600 56

EMV 5 Kermo Laus / Kauri Pannas Nissan Sunny 59

EMV 4 Rando Turja / Ain Sepp Lada VFTS 63

EMV 4 Karl Jalakas / Rando Tark BMW Compact 67

EMV 5 Tauri Pihlas / Ott Kiil Toyota Starlet 78

EMV 4 Raigo Reimal / Magnus Lepp Volkswagen Golf 82

EMV 5 Lauri Peegel / Andres Tammel Honda Civic 84

EMV 4 Erkko East / Margus Brant Honda Civic Type-R 92

EMV 4 Gert Virves / Mihkel Raudsepp Opel Astra 101

EMV 4 Chrislin Sepp / Karl-Artur Viitra Honda Civic Type-R 103

EMV 3 Kenneth Sepp / Tanel Kasesalu Ford Fiesta R2 201

EMV 3 Ken Torn / Riivo Mesila Ford Fiesta R2 209

