Sport

Nurme näitas Mukungale kandu

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 04. oktoober 2016. Paide-Türi jooksu poodium. Vasakult Ibrahim Mukunga Wachira, Tiidrek Nurme ja Roman Fosti. Foto: Ahto Jakson Pühapäeval ideaalsetes ilmastikuoludes toimunud Paide-Türi rahvajooksu 13,6 km pikkuse põhidistantsi võitis Rio olümpiamängudel maratonijooksus Eestit esindanud Tiidrek Nurme, kirjutab jooksja.ee.



Nurme jõudis Türi staadionile finišisse ajaga 41.28, mis on pool minutit aeglasem kui Pavel Loskutovile kuuluv rajarekord. Keenialane Ibrahim Mukunga Wachira kaotas talle kuue sekundiga ja kolmas mees Roman Fosti 27 sekundiga. Kokku sai põhidistantsil aja kirja 995 jooksjat.



Mukunga hingeldamine määras taktika



“Mukunga dikteeris algusest peale tempot, üritasin talle vastata,” rääkis Nurme jooksja.ee vahendusel. Pärast kolmandat kilomeetrit sai Nurmele selgeks, et Mukunga suurt tempomuutust enam teha ei saa.



“Sain seda aru Mukunga hingeldamisest. Nii otsustasingi olukorda kontrollida kuni lõpuni välja. Poolel distantsi oli minu jaoks selge, et tänane jooks saab olema pigem tugev treening kui tugev võistlus,” lausus Nurme, kelle arvates mõjutas Mukunga etteastet eelmisel laupäeval Rootsi 30 km pikkune maastikujooks, kus Mukunga sai 9. koha.



“Minu jaoks on iga võistlus nii emotsionaalselt kui füüsiliselt ikkagi kurnav. Taastumine võtab mitu päeva aega. Ega see ei ole nii muuseas, eriti, kui ma Mukungaga võistlema pean. Mütsiga lööma minna ei saa,” rääkis Nurme.



Eeloleval pühapäeval toimuv Viljandi linnajooks tõmbab Nurme tänavusele hooajale joone alla. Mukunga läheb oktoobris Keeniasse tagasi. Nurme ühineb temaga detsembris. Nii kaua harjutab Nurme Eestis ja tegeleb ka koduste asjadega. Vaja on kooliasjad korda saada, lisaks on Nurme peres kaks väikest last. Nurme jõudis Türi staadionile finišisse ajaga 41.28, mis on pool minutit aeglasem kui Pavel Loskutovile kuuluv rajarekord. Keenialane Ibrahim Mukunga Wachira kaotas talle kuue sekundiga ja kolmas mees Roman Fosti 27 sekundiga. Kokku sai põhidistantsil aja kirja 995 jooksjat.“Mukunga dikteeris algusest peale tempot, üritasin talle vastata,” rääkis Nurme jooksja.ee vahendusel. Pärast kolmandat kilomeetrit sai Nurmele selgeks, et Mukunga suurt tempomuutust enam teha ei saa.“Sain seda aru Mukunga hingeldamisest. Nii otsustasingi olukorda kontrollida kuni lõpuni välja. Poolel distantsi oli minu jaoks selge, et tänane jooks saab olema pigem tugev treening kui tugev võistlus,” lausus Nurme, kelle arvates mõjutas Mukunga etteastet eelmisel laupäeval Rootsi 30 km pikkune maastikujooks, kus Mukunga sai 9. koha.“Minu jaoks on iga võistlus nii emotsionaalselt kui füüsiliselt ikkagi kurnav. Taastumine võtab mitu päeva aega. Ega see ei ole nii muuseas, eriti, kui ma Mukungaga võistlema pean. Mütsiga lööma minna ei saa,” rääkis Nurme.Eeloleval pühapäeval toimuv Viljandi linnajooks tõmbab Nurme tänavusele hooajale joone alla. Mukunga läheb oktoobris Keeniasse tagasi. Nurme ühineb temaga detsembris. Nii kaua harjutab Nurme Eestis ja tegeleb ka koduste asjadega. Vaja on kooliasjad korda saada, lisaks on Nurme peres kaks väikest last.

Veel artikleid samast teemast »