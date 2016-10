Sport

Olümpiasangarid Lümanda koolis

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Jüri Jaanson (esiplaanil vasakul) ja Andrei Jämsä Lümanda kooli juures koos lastega sportimas. Foto: Tiina Niit Eesti sõudmise tõelised tipptegijad, olümpiamängudelt medaleid võitnud mehed Jüri Jaanson ja Andrei Jämsä väisasid Lümanda kooliperet, et rääkida lastele nende endi eduloost ja sporditegemisest üldisemalt.



Jaanson pani lastele südamele, et igaühel tuleb elus leida siht, püstitada eesmärk. “See võib olla spordis, laulmises, joonistamises või mis iganes alal. Siis tuleb tegutseda ja arengut jälgida, saavutused tulevad ise ning kolmandaks tuleb teha koostööd end ümbritsevate inimestega,” rääkis Jaanson.



Andrei Jämsa rõhutas, et kogu teadliku elu on talle suureks eeskujuks olnud just Jaanson. “Olime Pärnus ühises treeningrühmas ja Jüri saavutused innustasid noori sõudjaid igal sammul,” meenutas Jämsä.



Tuli välja, et Jaansoni sporditee algus on õige pisut, kuid siiski otseselt just Lümanda vallaga soetud. Tema isa oli eelmise sajandi viimase veerandi alguses Pilgusel peaarstiks ning nii veetis Jüri Jaanson koos vend Erkiga Saaremaal mitmeid suvesid.



“Olen koos isaga palju merel käinud ja Lääne-Saaremaa rannik on üsna tuttav. Ajaviiteks sai rattaga sõidetud marsruudil Pilguse – Lümanda – Kihelkonna – Karala – Pilguse (kokku 32 km, toim.), see oli minu tavaline sõidumaa,” meenutas Jaanson.



Vend lubas end herneks naerda



Jaanson rääkis ka lõbusa loo hernestest. Nimelt oli ta 16-aastaselt vennaga kihla vedanud, et tuleb sõudmise maailmameistriks. Vend lubas end seepeale herneks hirnuda, mispeale tehti leping. Kui Jüri 25-aastaselt maailmameistriks tuli, kinkis vend talle purgi konservherneid nimega Erki. Purk oli reliikviaks mõnda aega, lõpuks sõi Jüri herned siiski ära.



Peale autogrammitundi toimusid kogu koolipere osalusel teatevõistlused. Päev lõppes kooli jalgpalluritega palli taga ajades. “Jalgpall oli päeva parim osa. Oleme päris pikalt puhanud ja nüüd oli see korralik jalgpallimäng uue hooaja nurgakiviks, et uue hooga alustada”, nentis Jämsä end koduteele asutades. Koolis oli avatud ka näitus olümpiaraamatutest, stend külalistest ja spordimehed näitasid oma tiitlivõistluste medaleid.



Koos võideti MM-pronks



50-aastane Jüri Jaanson on Eestis tõeline elav spordilegend. Ta on kuue aasta jooksul võitnud ühepaadil maailmameistrivõistlustelt terve medalikomplekti. Lisaks on tema auhinnakapis kaks olümpiamängude hõbemedalit.



Jaanson on valitud Eesti aasta meessportlaseks aastatel 1990, 1995 ja 2004. Tähelepanuväärne on siin see, et ühegi teise eesti aasta sportlase tiitleid pole lahutanud 14 aastat.



