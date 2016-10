Sport

Räim koges Karujärve maratonil ebaõnne

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Laupäeval sõidetud Karujärve VI rattamaratonil said 50 km pikkusel põhidistantsil lõpuaja kirja 245 ratturit, selgub paralepa.ee vahendusel avaldatud lõpuprotokollist. Üldvõidu võttis harjumaalane Meelis Rebane ajaga 1:50.50. Talle järgnesid Toomas Erikson ja Kristo Sepp (mõl. Harjumaa), kes kaotasid võitjale üheksa sekundiga.



Saarlaste parima koha eest hoolitses pigem triatleedina tuntud Villu Vakra, kes lõpetas ajaga 1:55.53, mis andis kuuenda koha.



Võidumõtetega läks rajale ka Eesti parimate maanteeratturite hulka kuuluv Mihkel Räim, kuid kummipurunemine sõidu esimeses pooles tõmbas sellele kriipsu peale.



"Läksin rajale rohkem trenni mõttes. Stardiprotokolli vaadates oleksin võinud võib-olla võita ka või jõudnud poodiumile, aga see ei olnud omaette eesmärk. Fakt on see, et kümnendal kilomeetril purunes mul neljandal kohal sõites kumm, mida pidin ise vahetama hakkama ja mille peale kulus umbes viis minutit," rääkis 20. kohaga leppinud Räim Meie Maale.

